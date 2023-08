Espanha volta a adiar discurso no Parlamento Europeu sobre prioridades da presidência

O socialista Pedro Sánchez adiou pela primeira vez a ida ao plenário europeu em junho passado, por a data inicial prevista coincidir com a campanha eleitoral espanhola das legislativas de 23 de julho.

O discurso no Parlamento Europeu ficou então adiado para setembro, mas fontes do Governo de Espanha citadas hoje pela agência de notícias EFE explicaram que houve um novo adiamento, para depois da sessão agendada para o plenário dos deputados espanhóis para 26 e 27 do próximo mês.

Nesses dias, o Congresso dos Deputados de Espanha debate e vota a investidura do líder do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, como primeiro-ministro, cargo para que foi indicado na semana passada pelo Rei Felipe VI, na sequência dos resultados das eleições legislativas.

O PP foi o partido mais votado nas eleições, mas Feijóo não tem garantidos, para já, os votos suficientes no parlamento para ser eleito primeiro-ministro.

Já o partido socialista (PSOE), o segundo mais votado nas legislativas, diz que consegue reunir os apoios necessários para Sánchez ser reconduzido como primeiro-ministro e garante que a investidura de Feijóo em 26 e 27 de setembro está "destinada ao fracasso".

Espanha assume até ao final deste ano a presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE).