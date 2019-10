Espanhóis dizem ter localizado espeleólogos, mas equipa de resgate não confirma

Foto: Reuters

O Governo regional da Cantábria deu conta que já foram localizados os quatro espeleólogos portugueses retidos desde sábado numa gruta espanhola.

Anúncio feito pelo Governo regional da Cantábria vem com um sublinhado: as equipas de resgate estão à espera da descida do nível da água para chegar até aos portugueses.



Mas esta informação não é totalmente confirmada pela Fundação Espeleosocorro - que tem uma das equipas envolvidas no resgate.



Begonha Gomes, em conversa com jornalista Alexandra Madeira, explica que ainda não conseguiram falar com os portugueses, mas calculam onde possam estar:



Os quatro portugueses pertencem ao Clube de Montanhismo Alto-Relevo de Valongo, nos arredores do Porto.



Os responsáveis do clube acreditam que este episódio vai ter um desfecho positivo tal como o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Espeleologia.



Sérgio barbosa entende que é apenas uma questão de tempo, até o nível da água descer e os portugueses saírem.