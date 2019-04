Espanhóis regressam às urnas em eleições legislativas

Foto: Jon Nazca - Reuters

O eleitorado do país vizinho é chamado a votar pela 13ª vez desde o fim da ditadura franquista.



Quase 37 milhões de espanhóis vão eleger os membros das Cortes Gerais do Reino da Espanha. Em causa estão os 350 assentos do Congresso dos Deputados e 208 dos 266 assentos do Senado, uma vez que alguns lugares desta câmara existem por inerência.



Quem quiser governar terá de contar com o apoio de 176 deputados, o que, com toda a probabilidade, implica coligações.



A reportagem é da correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago.