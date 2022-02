Espanhol lidera observadores da UE às presidenciais timorenses

Ruiz Devesa, eleito em 2019 para o Parlamento Europeu, foi nomeado para liderar a missão, grande parte da qual já está em Timor-Leste, pelo alto representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell.



"O destacamento de uma missão de observação eleitoral sublinha o apoio continuado da União Europeia aos esforços de Timor-Leste no sentido de uma maior consolidação democrática", refere Borrell, citado num comunicado da UE.



Sublinhando o grande número de candidatos concorrentes, 16, Borrell disse que as eleições constituem "uma oportunidade para a liderança do país garantir a necessária inclusão, informação transparente e justa, responsabilidade e política orientadas por ação pública".



Domènec Ruiz Devesa, que é esperado em Timor-Leste em meados de março, mostrou-se satisfeito pela sua nomeação, considerando que os observadores podem dar "um contributo positivo para o processo, proporcionando uma avaliação independente e imparcial do processo eleitoral" no país.



Recorde-se que os 26 observadores europeus que vão acompanhar as eleições de 19 de março chegaram esta semana a Díli antes de serem destacados para os 13 municípios do país, como explicou à Lusa o chefe de missão adjunto, Alexander Gray.



"Estas 13 equipas vão ficar em Timor-Leste até pelo menos duas semanas depois da votação, quer haja apenas a primeira volta ou caso as eleições sigam para segunda volta", explicou à Lusa.



Uma equipa inicial, logística, está em Timor-Leste desde o mês passado, tendo chegado ao país esta semana a equipa central, liderada por Gray e que inclui os principais analistas: jurídico, eleitoral, político, redes sociais, "media" tradicionais, oficial de imprensa e coordenador de observadores.



Este é o sexto processo eleitoral que a União Europeia acompanha desde 2002, com as missões de observação a produzirem, tradicionalmente, um primeiro relatório pouco depois da votação e, um mês depois, um relatório mais amplo com recomendações.



A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março e a campanha começa a 2 de março.