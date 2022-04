Especialista britânico defende novo tribunal para julgar "crimes de agressão" na Ucrânia

Em entrevista à Antena 1, Philippe Sands, especialista em direito internacional, advogado e professor na University College London, uma das mais conceituadas universidades do Reino Unido, defende que a forma mais eficaz de levar Vladimir Putin e o Kremlin à justiça é através de um processo que tenha por base a figura do crime de agressão e com a criação de um tribunal especial para punir o crime de agressão contra a Ucrânia."A única forma de termos a certeza de que chegamos a figuras de topo do estado russo é através do crime de agressão, sobre o qual o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição. Precisamos de criar um novo tribunal para lidar com este tipo de crimes. E é isso que eu e um conjunto de especialistas internacionais estamos a tentar fazer. E, foi sobre isso que o presidente ucraniano falou perante as Nações Unidas. Ele apoia esta iniciativa", afirma Philippe Sands.Nas últimas semanas, o especialista em direito internacional tem trabalhado na esfera do governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para fazer avançar a criação de um "mecanismo especial", até porque, no entender de Philippe Sands, é essencial fundar uma estrutura que obrigue os principais responsáveis de Moscovo a responder em tribunal: "Uma das minhas maiores preocupações é que, dentro de três ou quatro anos, tenhamos procedimentos criminais no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade com réus que sejam apenas militares de nível médio que tenham cometido atrocidades em Bucha, Irpin ou Mariupol, mas deixemos de fora figuras de topo".À Antena 1, o especialista explica que as imagens chocantes que têm vindo a público sobre as mortes em Bucha e outras cidades da Ucrânia podem até apontar para genocídio e crimes de guerra, mas alerta que fazer prova desses crimes em tribunal pode ser um caminho tortuoso."Tudo aponta para que estejam a ser cometidos crimes de guerra, que acontecem em larga escala e que ocorrem de forma sistemática. O que significa que também estão a ser cometidos crimes contra a humanidade. Eu percebo porque é que Zelensky classificou estes crimes como genocídio e que utilizou esta expressão num sentido político, mas não tanto do ponto de vista legal. Olhando para julgamentos em tribunais internacionais que aconteceram no passado, para mim ainda não é claro que, em termos legais, se trate de um genocídio", sublinha.Neste momento, estão a ser investigados pelo Tribunal Penal Internacional os indícios de crimes de guerra e contra a humanidade ocorridos na Ucrânia, mas há várias personalidades de todo o mundo que têm vindo a público defender o modelo de um novo tribunal internacional para julgar crimes de agressão. Philippe Sands sublinha que o trabalho está a ser feito, mas que é "fundamental" que alguns países da linha da frente da diplomacia estejam de acordo com esta solução."Creio que o aspeto fundamental que vai determinar o caminho a seguir é qual será a posição de alguns estados-chave. Nenhum governo se opôs até agora. Personalidades como o antigo primeiro-ministro britânico Gordon Brown já se mostraram favoráveis. E está em curso uma petição com cerca de 1,5 milhões de signatários que vai ser entregue em Nova Iorque ao embaixador do Canadá nas Nações Unidas. E também sei que já existe uma resolução provisória no Parlamento Europeu. Mas, há quatro países fundamentais: Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. Tenho estado em contacto com personalidades desses países e nenhum se opôs, mas um deles tem de se mostrar a favor desta opção", acrescenta.Em entrevista à Antena 1, Philippe Sands salienta ainda que há, neste momento, uma "janela de oportunidade" que não pode ser desaproveitada e que as decisões que forem tomadas nas próximas semanas vão ser "decisivas". Até porque, para o especialista em direito internacional, se o modelo de crime de agressão não for por diante, as acusações irão centrar-se apenas nos soldados e comandantes responsáveis pelos crimes e o enfoque sobre os líderes de Moscovo "vai deixar de existir".O professor britânico alerta que, caso não se avance para uma nova entidade, o processo será moroso: "O desafio não é provar que aconteceram crimes de guerra e contra a humanidade. O que leva muito tempo é ligar o ato criminoso a determinados ​indivíduos. Isso é algo muito mais complexo. Só para as alegações iniciais podemos estar a falar de muitos meses ou um ano. É um processo muito lento".Com um passado ligado à Ucrânia e a Lviv, o professor de Londres lembra ainda que há uma "dolorosa ironia" pelo facto de ter sido no território ucraniano que foram dados os primeiros passos para a criação de conceitos como o de genocídio."O país e a cidade onde os conceitos de genocídio e crimes contra a humanidade nasceram são agora objeto desses crimes. Tem um efeito profundo. E, em parte, pode explicar porque é que Volodymyr Zelensky e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia sentem uma ligação particular com as leis internacionais e com estes crimes. Lviv foi durante muitos períodos um palco de crimes terríveis e um berço destes conceitos", remata Phillipe Sands, autor de 'Estrada Leste-Oeste', uma obra literária que junta experiências pessoais e familiares de Sands com o trabalho de Hersch Lauterpacht e Rafael Lemkin, dois antigos estudantes de Direito na Universidade de Lviv que levaram os conceitos de genocídio e crimes contra a humanidades até aos julgamentos de Nuremberga.