Especialista britânico vê Ómicron como "raio de luz" na passagem da Covid-19 a endemia

Mike Tildesley, professor de modelos de doenças infeciosas da Universidade de Warwick, no Reino Unido, e membro do grupo britânico de Estudo Científico da Pandemia de Inluenza, está convicto de que esse será o futuro cenário, embora não necessariamente com a Ómicron.





“O que pode suceder no futuro é assistirmos à emergência de uma nova variante que seja menos grave e, em última análise e no longo prazo, o que sucede é a Covid tornar-se endémica e termos uma versão menos severa”, afirmou à Rádio Times.





“É muito semelhante à constipação comum com a qual temos convivido por muitos anos. Ainda não chegámos lá mas é possível ver na Ómicron o primeiro raio de luz a sugerir que tal pode suceder no longo prazo. É, claro, muito mais transmissível do que a Delta, o que é um fator preocupante, mas muito menos severa”, acrescenta.





À medida que nos aproximamos da primavera “e colocamos para trás a Ómicron” poderemos viver com a Covid-19 mais como uma doença endémica, pensa o especialista. “Qualquer variante que venha a emergir que seja menos severa é, em última análise, o que queremos que suceda”, referiu.

"Muito cedo"



A análise à possível progressão da doença não é consensual.







O professor português Rogério Gaspar, diretor do Departamento de Regulação e Pré-Qualificação da Organização Mundial de Saúde, considera que é demasiado cedo para falar em endemia tendo em conta o aumento exponencial de casos, uma "avalanche" que vem colocar em causa a capacidade de resposta dos sistemas nacionais de saúde, com cada vez mais profissionais de saúde infetados.

A análise do especialista inglês suge em simultâneo com o parecer do Comité de Vacinação britânico a indicar a eficácia protetora suficiente da terceira dose descartando a necessidade de uma quarta vacinação para evitar casos graves de Ómicron nas populações mais idosas.





De acordo com os dados mais recentes do país, ao fim de três meses a dose de reforço mantém a eficácia contra a hospitalização por Covid-19 em 90 por cento dos casos nas faixas etárias acima dos 65 anos.