Especialista diz que EUA conseguem destruir sistema de mísseis russo

RTP10 Out, 2018, 17:46 | Mundo

O professor da Academia de Ciência Militar de Moscovo, citado pelo website UAWire, disse que o ataque seria levado a cabo por um ou mais F-22, que ao chegarem ao alcance dos S-300, ativariam um sistema eletrónico próprio para interferir com os seus radares, tornando-os invisíveis ao sistema. Os caças iriam, simultaneamente, disparar contra os mesmos radares e pontos de comando, extinguindo a ameaça por completo.



Esta é o cenário previsto por Sergey Sudakov para um eventual ataque americano ao sistema de defesa anti-aéreo da Síria. No entanto, o professor avisa que “tais operações só parecem simples no papel”, já que, apesar de o sistema S-300 não conseguir detetar os F-22 Raptors, o sistema de controlo terrestre poderia detetar uma fonte de radiação no momento em que estes ligassem o sistema eletrónico de desativação dos radares.



Haveria enntão uma janela de oportunidade de alguns segundos para a defesa anti-aérea da Síria lançar um míssil apontado à fonte de radiação.



A instalação do sistema de misseis anti-aéreos S-300 na Síria foi a resposta de Vladimir Putin ao incidente com o avião de reconhecimento russo II-20 que foi abatido, acidentalmente, pelos sistemas anti-aéreos da Síria, quando estes pretendiam atingir os caças israelitas que bombardeavam algumas instalações militares na cidade de Latakia.