Especialistas britânicos falam em "assassínio social" e exigem condenação de Governos

Se líderes mundiais como Donald Trump (EUA), Jair Bolsonaro (Brasil), Narendra Modi (Índia), Vicente Fox (México) e Boris Johnson (Reino Unido) são diretamente mencionados, a lista de acusados nas entrelinhas dos dois artigos está longe de ser breve.





Kamran Abbasi, editor executivo do BMJ, partiu das acusações recentemente feitas por dois professores de criminologia ao Governo conservador do primeiro-ministro britânico.

assassínio social – forçar partes da população a viver em condições que inevitavelmente levaram a mortes prematuras e evitáveis". Em carta enviada no final de janeiro ao jornal britânico The Guardian, Joe Sim e Steve Tombs escrevem que "muitas das mais de 100 mil mortes registadas oficialmente no Reino Unido condenam o Governo por aquilo que Friedrich Engels chamou– forçar partes da população a viver em condições que inevitavelmente levaram a mortes prematuras e evitáveis".



assassínio social e tornou a questão global. "Depois de dois milhões de mortos, devemos ser indemnizados pela inépcia da gestão pandémica", exigiu o médico e professor do Imperial College de Londres logo no título do seu Abbasi pegou na evocação doe tornou a questão global. "Depois de dois milhões de mortos, devemos ser indemnizados pela inépcia da gestão pandémica", exigiu o médico e professor do Imperial College de Londres logo no título do seu editorial sem deixar dúvidas sobre o que se ia seguir.





"Os governos soberanos deveriam ser responsabilizados perante a comunidade internacional pelas suas ações e omissões na Covid-19" afirmou, para deixar um desafio. "Não podemos ficar a olhar impotentes enquanto representantes eleitos em todo o mundo permanecem sem ser responsabilizados e impenitentes".





"Dos Estados Unidos à Índia, do Reino Unido ao Brasil, as pessoas sentem-se vulneráveis e traídas pelas falhas dos seus líderes", sustentou Abbasi, lembrando que estes quatro países mais o México contam entre si metade dos óbitos mundiais. Abbasi reconheceu também que exigir responsabilidades criminais aos governantes numa pandemia é extremamente complicado em casos de saúde pública, devido à imensidão de fatores envolvidos.

Três soluções



O médico citou as conclusões do segundo balanço do Painel Independente para a Resposta e Preparação Pandémicas , do Reino Unido, tanto para apontar soluções de forma a evitar futuras tragédias – incluindo uma maior colaboração com a OMS – como para apontar o dedo acusador.





O relatório do Painel "põe as culpas aos pés dos governantes", lembrou Kamran Abbasi, mesmo se praticamente nenhum destes as assume.





À população, opinou, uma vez que nem a comunidade científica nem a comunidade jornalística parecem capazes de exigir responsabilidades à classe política – e o editorialista não hesitou em afirmar que ambas se colocaram ao serviço de agendas e de ideologias em vez de servirem o público - restam três soluções.







Exigir um inquérito público à gestão da pandemia e eleger novos representantes quando houver eleições são as duas primeiras. A terceira será pedir o reforço de mecanismos globais de governação, como o Tribunal Penal Internacional, de forma a cobrir o fracasso dos Estados em casos de futuras pandemias.





É uma solução parecida com a apresentada no outro editorial, assinado por Clare Wenham, especialista em políticas sanitárias globais e professora assistente na London School of Economics.

Envergonhar os Governos







"Tentar apaziguar tanto as exigências públicas sanitárias como os pontos de vista libertários do mercado livre levou não só a números astronómicos de mortos, como nos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, mas a economias debilitadas. Meios-compromissos não funcionam como resposta a pandemias", acusou.





Também ela citou o Painel, "cujo subtexto esmagador" prova, diz, que "o sistema que estabelecemos para a segurança global de saúde não é capaz de responder de forma adequada a uma pandemia", uma vez que está focado "na prevenção e deteção" em vez de na "gestão".





As diferentes agendas e ideologias políticas que têm ditado as respostas à pandemia têm de ser ultrapassadas, defendeu a especialista, para





Depois de lembrar a investigação da OMS às origens da pandemia na China, que procura estabelecer se Pequim poderia ter avisado mais cedo a comunidade internacional para a nova doença, Clare Wenham exigiu, tal como Abbasi, a responsabilização do Governos. No seu caso, com alguns específicos em mente.





"Precisamos de uma análise específica que mencione e envergonhe os Governos, em vez de os esconder atrás de generalizações. Espero com ansiedade por relatórios do Painel Independente que analisem não apenas o efeito económico e social da pandemia mas também o fracasso dos Governos ocidentais", referiu no seu editorial.



Um Governo tecnocrático "sem influência democrática"



Ambos os editoriais provocaram uma resposta turbulenta nas redes sociais. Se muitos médicos e analistas expressaram a sua concordância no Twitter, houve igualmente quem denunciasse e BMJ como uma publicação apoiante de ideologias "de esquerda" que "passou dos limites".











"A classe especialista quer ser obedecida – ou seja estabelecer uma tecnocracia – e está a usar a catástrofe da Covid para promover a ideia de que deviam ser eles a mandar", escreveu o advogado e autor americano, consultor do Conselho de Direitos dos Pacientes.





Em análise somente o editorial de Kamaran Abbasi, no qual "ele sugere que os líderes de Governos – e refere-se claramente a Donald Trump – sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional por assassínio social devido a todas as mortes do ano passado".





Wesley J.Smith criticou que Abbasi apenas refira como "vilões" os líderes dos EUA, Brasil, Índia ou México.