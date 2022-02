Especialistas dizem que risco de desastre em Chernobil é mínimo

As tropas russas tomaram de assalto a central nuclear de Chernobil depois de “resistência feroz” por parte do exército ucraniano, de acordo com a jornalista Nika Melkozerova, do NewVoiceUkraine. Um investigador que monitoriza as emissões de neutrões a partir do reator disse à publicação New Scientist que o staff da central estava em segurança.

“A entrada em Chernobil é controlada pelos russos. No entanto, não entram dentro da central nuclear”, declarou.







As preocupações são cada vez maiores com um desastre devido ao levantamento de poeiras atómicas. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros disse na rede social Twitter que as ações russas podem “provocar um desastre ecológico”, enquanto Volodymyr Zelensky declarou que “os nossos defensores estão a dar as suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita”.A explosão de 1986 levou à destruição de muitas infraestruturas e muito material radioativo ficou preso a cimento e aço, formando substâncias altamente radioativas que passaram para outros pisos da central.Os trabalhos dentro da central já eram feitos de forma especial devido à pandemia de covid-19. Com a chegada das tropas russas, um cientista garantiu que o trabalho continuaria e que o plano de confinamento dentro da central funcionaria. No entanto, o processamento de dados foi temporariamente suspenso.“Temos tempo. De acordo com as minhas estimativas, o aumento de neutrões, se existir, pode ser sentido em abril. Só depois disso é que podemos estudar padrões – se estagnou ou se continua a crescer”, disse o cientista em Chernobil.Bruno Merk, da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, acredita que o risco é mínimo. “Penso que, se não houver um ataque deliberado, o risco é baixo. Caso haja um ataque deliberado, é possível que aconteça [libertação de material nuclear] ”.

Merk acha que uma interrupção breve da monitorização vai ter poucos efeitos. “É um problema estável. Por isso, se os cientistas não fizerem observações nos próximos meses, que no meu ver é um espaço temporal razoável, não penso que existam grandes riscos”.





“Sim, a longo prazo, é preciso continuar a observar o que está a acontecer. É importante haver avisos precoces e, no curto prazo, não haverá fugas”, concluiu.