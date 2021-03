Especialistas duvidam da eficácia da designação de grupo armado como terrorista

A especialista em questões de segurança e política do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês) afirmou que a designação do Estado Islâmico do Iraque e Síria (ISIS) em Moçambique como organização terrorista, desde 10 de março, acarreta simbolismo, mas sem efeito para impedir a atividade terrorista, porque o grupo não parece ser apoiado pela via internacional.

Segundo os investigadores do CSIS, que publicaram uma peça de análise do "problema" em 12 de março, esta designação teria mais impacto em organizações terroristas "com mais laços internacionais, que recebem apoio da comunidade de emigrantes", por exemplo, ou organizações com "contas bancárias fáceis de investigar".

"Uma organização como o grupo em Cabo Delgado, pelo que a gente entende, com informação disponível nos meios públicos, não tem esta rede de apoio internacional", explicou Emilia Columbo, em entrevista telefónica à agência Lusa.

"Não se veem grandes investimentos no armamento que utilizam", considerou a perita, o que sugere que o grupo não tem um grande fundo financeiro e o que tem provem da criminalidade dentro de Moçambique, que é difícil de investigar a partir dos Estados Unidos, considerou a norte-americana descendente de portugueses.

Pelo contrário, na visão da especialista do CSIS, o caminho para a ajuda humanitária chegar à população necessitada já é difícil e torna-se mais complicado com esta designação, que "traz limites a organizações que poderiam fornecer apoio".

A designação, anunciada pelos EUA em 10 de março, criminaliza o contacto ou fornecimento de materiais ou serviços à organização terrorista, neste caso, ISIS-Moçambique, também conhecido como Ansar al-Sunna ou Ahlu Sunna wa Jama.

"As organizações humanitárias que querem ajudar nas negociações ou fornecer um veículo para transportar um negociador da organização terrorista para outro sítio para negociar com o governo, já não podem fazer isso", explicou Emilia Columbo.

A analista acrescentou que também pode haver mais dificuldades nos processos de desarmamento e reintegração dos combatentes: "Muitas vezes os governos criam acampamentos para desmobilização e as organizações humanitárias já não podem fornecer apoio, como alimentos ou medicamentos".

Qualquer instituição, mesmo não sendo norte-americana, pode sofrer consequências da parte dos EUA se ficar provado que mantém ligações com a organização terrorista, por isso as tentativas de assistência humanitária podem ficar muito mais dificultadas, acreditam os especialistas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) assegurou à Lusa, na quinta-feira passada, que a designação do ISIS-Moçambique como organização terrorista pelos Estados Unidos da América não vai representar obstáculos à ajuda humanitária em Moçambique.

"Estamos prontos a trabalhar e vamos cooperar com os Estados Unidos para assegurar que as operações humanitárias continuem e a designação não tenha consequências ou impactos negativos nelas ou nas pessoas que estamos a tentar ajudar e que foram apanhadas pelo conflito em Cabo Delgado", declarou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, em resposta à agência Lusa.

Questionada sobre esta afirmação da ONU, Emilia Columbo adiantou que os EUA podem fazer exceções para não prejudicar algumas organizações de ajuda humanitária, mas é mais uma burocracia e "não é um processo fácil".

"Eu gostava de crer que seja mais fácil para as Nações Unidas conseguir um acordo com o Departamento de Estado dos EUA para receber esta exceção", disse a especialista, dedicada ao estudo e análise da situação política e de segurança em África.

A designação tem só um impacto simbólico "e infelizmente tem essa possibilidade de impedir a ajuda humanitária e fazer esse processo mais complicado" para as organizações humanitárias que querem operar numa área de alto risco, como é Cabo Delgado, refutou.

O ideal "era retirar esta designação", mas o CSIS pretendeu dar um alerta sobre o verdadeiro impacto, concluiu Emilia Columbo.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), os deslocados devido aos ataques armados em Cabo Delgado, norte de Moçambique, chegam agora a quase 700.000 e os números "continuam a aumentar".

O alto comissariado tem assinalado que persiste um défice de 11 milhões de dólares (9,2 milhões de euros) para a operação no norte de Moçambique.

A violência armada em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes.

Algumas das incursões foram reivindicadas pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico entre junho de 2019 e novembro de 2020, mas a origem dos ataques continua sob debate.