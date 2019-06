Especialistas em Direitos Humanos "extremamente preocupados" com situação nas Filipinas

07 Jun, 2019, 18:20 / atualizado em 07 Jun, 2019, 18:26 | Mundo

Referindo-se aos “ataques contínuos às pessoas e instituições que defendem os direitos humanos” e ao “número impressionante” de assassinatos cometidos por polícias associados à repressão do tráfico e consumo de droga, aqueles especialistas apelam à urgência de uma investigação independente.



“Dada a escala e gravidade das violações de direitos humanos relatadas, pedimos ao Conselho de Direitos Humanos que estabeleça uma investigação independente sobre as violações de direitos humanos nas Filipinas”, disseram num comunicado.



Os onze especialistas, que integram o Departamento de Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU, disseram estar “extremamente preocupados com o alto número de mortes que têm ocorrido em todo o país num aparente clima de impunidade institucional e oficial”.





Além de mencionarem o “número assombroso de mortes ilegais e assassinatos cometidos por polícias no contexto da chamada guerra às drogas, bem como dos assassinatos de defensores dos direitos humanos”, os peritos lembram que até à data foram realizadas “muito poucas investigações independentes e efetivas”, uma vez que as leis nas Filipinas estão feitas de forma a “minar a liberdade de imprensa e a independência do poder judicial”.

Associações consideram um crime contra a humanidade

“O Governo não demonstrou qualquer indicação de que se empenhará no cumprimento das suas obrigações de conduzir investigações rápidas e completas nestes casos, assim como de responsabilizar os agressores a fim de fazer justiça às vítimas e evitar a repetição das violações”, declararam.







O documento não obteve resposta imediata do Governo filipino ou de Duterte, que chegou ao poder em 2016, prometendo erradicar as drogas e o crime.



A ONU e várias entidades de defesa dos Direitos Humanos afirmam, de acordo com a publicação de Aljazeera , que pelo menos 12.000 filipinos foram mortos desde que a campanha de Duterte começou em 2016. As associações estimam que o balanço pode ser um crime contra a humanidade.





Entre os milhares de assassinatos, apenas três polícias foram responsabilizados e condenados pela lei.







“Atualmente existem milhares de famílias de luto nas Filipinas. Convidamos a comunidade internacional a fazer todos os possíveis para garantir que não haverá mais”, concluíram os especialistas, nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos que irá realizar uma nova sessão de três semanas, com os 47 Estados membros, ainda durante o mês de junho.



Os especialistas da ONU acusaram, ainda, o presidente Rodrigo Duterte de intimidar publicamente os ativistas e juízes do Supremo Tribunal e os Relatores das Nações Unidas, e de denegrir as mulheres e incitar à violência contra supostos traficantes de drogas e outros.Entre as acusações está também uma ameaça do presidente das Filipinas, de “bombardear as escolas dos povos indígenas Lumad, na ilha de Mindanao”.