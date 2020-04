Especialistas estudam possível ligação entre a Covid-19 e Síndrome rara em crianças

O Síndrome de Kawasaki afeta geralmente crianças com menos de 5 anos e está associado a febre, erupções cutâneas, inchaço das glândulas e, nos casos mais graves, inflamação das artérias do coração.



Ainda assim, os especialistas consideram que ainda é muito cedo para estabelecer um vínculo entre as duas doenças.



O alerta surgiu em Bérgamo, no norte de Itália, onde há maior incidência do novo Coronavírus.



Um hospital reportou mais de 20 casos de inflamação vascular grave em março, um número 6 vezes superior ao que seria esperado num ano.



Também no Reino Unido e em Espanha têm sido descritos casos semelhantes ao longo das últimas três semanas.



Os resultados clínicos mostram que apenas algumas das crianças com inflamação vascular tiveram um resultado positivo no teste à Covid-19, e os pediatras passam uma mensagem de tranquilidade.