Espécies marinhas continuam a sofrer pressão nos mares moçambicanos - ONG

Lusa04 Set, 2018, 16:18 | Mundo

"As tartarugas marinhas precisam de atenção, pois continuam a ser usadas ilegalmente. Temos tubarões que estão a sofrer uma pressão muito grande e precisamos de olhar para ela", disse.

Manuel Pereira falava hoje, em Maputo, numa reunião de balanço do trabalho feito nas áreas de conservação marinha em Moçambique.

O diretor-executivo lamentou que haja pouca capacidade técnica, humana e logística para colher dados e fazer investigação, monitorização e gerir a pouca informação colhida.

"Quando precisamos de dados, tem de ir um investigador ou instituição externa", lamentou, acrescentando que a falta de informação dificulta a gestão.

A falta de recursos em Moçambique não permite cobertura e vigilância de toda a costa, com mais de 2.000 quilómetros, acrescentou.

Para ultrapassar as limitações, as áreas de conservação vão trabalhar em parceria com as comunidades por forma a consciencializá-las da importância dos recursos à sua volta.

"Uma das estratégias é envolver as comunidades, não basear apenas o esforço na conservação formal", concluiu.