Espeleólogos portugueses retidos em gruta espanhola são "experientes"

Foto: Reuters

Os quatro espeleólogos que ficaram retidos numa gruta de Cueto-Coventosa, na Cantábria, em Espanha são elementos com uma vasta experiência nesta área, refere O vice-presidente do clube de montanhismo alto-relevo em Valongo.

João Moutinho explica que os quatro elementos estão preparados para enfrentar uma situação destas, e diz que não motivos para grande preocupações até porque as esquipas de socorro já estão no local.



O vice-presidente do clube conhece a gruta em questão e em conversa com a Antena 1descreve o que estavam a fazer os quatro espeleólogos portugueses.



Os portugueses ficaram retidos dentro da gruta de Cueto-Coventosa devido às fortes chuvadas que assolaram a região e inundaram algumas cavernas interiores, impedindo-os de sair do complexo natural.