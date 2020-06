Espionagem. Rússia acusa investigador do Ártico de passar informações à China

De acordo com os investigadores russos, Valery Mitko, presidente da Academia de Ciências do Ártico em São Petersburgo,, quando visitou a Dalian Maritime University, na China, enquanto professor.Ivan Pavlov, advogado de Valery Mitko, contou à CNN que o documento em questão estava relacionado com hidroacústica – o estudo da propagação do som na água, comummente aplicado na navegação subaquática e em comunicações e monitorização da atividade submarina., mas os detalhes sobre a acusação apenas surgiram agora, depois de o seu atual advogado, que trabalha para uma firma especializada em casos de segurança estatal e espionagem, ter pegado neste caso para despertar a atenção pública.Mitko, de 78 anos, negou as acusações. O seu advogado esclareceu, aliás, que todas as informações trazidas pelo cientista da Rússia para a China para as aulas que lá deu estavam disponíveis publicamente.Pavlov sugeriu ainda que este caso, tal como outros semelhantes, é fruto da paranoia dos serviços secretos russos. Estatísticas elaboradas pelo Supremo Tribunal da Rússia revelam que, argumentou o advogado.“Existe um grupo de risco de pessoas que possuem alguma informação sensível. Estamos a falar de cientistas, mas poderíamos falar de jornalistas ou ativistas”, explicou Pavlov. “Os serviços de inteligência monitorizam quem tem laços internacionais e contactos estrangeiros, e acende-se uma pequena luz vermelha sempre que estas pessoas vão para fora.”.

China terá “ambições militares”

Especialistas nas relações entre Rússia e China acreditam que as acusações de espionagem contra o investigador do Ártico podem realçar a crescente competição entre os dois países nessa região polar.Moscovo e Pequim construíram uma parceria estratégica no Ártico, mas a Rússia tem-se mostrado cautelosa quanto a qualquer cooperação militar nessa área., considerou à CNN Alexander Gabuev, representante da Rússia no Programa Ásia-Pacífico do Carnegie Moscow Center, centro de pesquisa que se foca na segurança, nas políticas interna e externa e nas relações internacionais.“Os submarinos operam em águas neutras e estamos, provavelmente, a olhar para uma nova frente de desenvolvimento da marinha global chinesa. E os submarinos que poderiam operar no Ártico são parte disso”, defendeu.

Outros investigadores acusados de espionagem

Valery Mitko não foi o único cientista a ser acusado de espionagem pelo Governo russo. Em anos recentes, o mesmo aconteceu com vários outros investigadores.por alegadamente ter partilhado com um instituto belga um relatório que continha informação sobre armas hipersónicas russas.Kudryavtsev, com quase 80 anos, passou mais de um ano num centro de detenção até passar para prisão domiciliária devido à sua frágil condição de saúde. O seu caso continua em investigação.Já Vladimir Lapygin, outro engenheiro aeroespacial com 79 anos, foi condenado em 2016 a pena de prisão por passar detalhes técnicos sobre veículos espaciais russos à China, tendo sido libertado na semana passada, cerca de quatro anos depois.