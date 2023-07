Esquadra vandalizada no Namibe após polícia disparar contra duas pessoas

De acordo com a nota de imprensa tudo começou pelas 15:00 de domingo, quando o comandante do posto policial do Baba (município de Moçâmedes) "convivia numa taberna" e se envolveu num conflito com outros três homens que se encontravam no mesmo local.

Segundo a Polícia Nacional de Angola, o agente policial estaria a ser agredido e efetuou os disparos para dispersar os agressores, tendo atingido "de forma involuntária", dois homens, tendo um deles ficado gravemente ferido e o outro com ferimentos ligeiros.

Uma falsa informação que dava conta da morte de uma das vítimas enfureceu um grupo de populares que se dirigiu ao posto policial e ateou fogo às instalações, tendo sido detidos 26 pessoas alegadamente envolvidas neste ato.

O polícia envolvido no inciente está detido "para a devida responsabilização disciplinar e criminal".