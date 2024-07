Esquerda francesa propõe candidato de consenso à presidência da Assembleia Nacional

Chassaigne, 74 anos, é o nome acordado pela França Insubmissa (LFI), o Partido Socialista (PS), os ecologistas e o Partido Comunista Francês (PCF) para disputar o quarto posto hierárquico do Estado francês e que será eleito quinta-feira na abertura dos trabalhos parlamentares.

Deputado desde 2002, o político de Puy-de-Dôme deve contar com 190 votos provenientes dos deputados dos partidos que integram a NFP e parceiros, superando os que deverão ser recolhidos pela aliança centrista do Presidente Emmanuel Macron.

A segunda volta das legislativas em 07 de julho, onde foram confirmados a totalidade dos 577 deputados da Câmara baixa do parlamento, resultaram na eleição de 182 deputados da NFP, com a coligação presidencial a ficar em segundo lugar com 168.

Em terceiro lugar, a União Nacional (RN, extrema-direita) de Marine Le Pen, que se esperava ser o grande vencedor, elegeu 143 lugares.

Desta forma, nenhum dos três principais blocos conseguiu obter uma maioria absoluta (289 lugares), o que mantém em aberto a formação do novo Governo francês.