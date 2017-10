Esquerda independentista basca propõe criação da República Confederal de Euskadi

Lusa07 Out, 2017, 15:12 | Mundo

Otegi encerrou hoje em Vitória a Conferência política do Euskal Herria (EH Bildu) que aprovou com 98% dos votos um documento que propõe a criação a República Confederal de Euskal Herria, que englobaria três realidades administrativo-institucionais: a Comunidade autónoma de Euskadi, a Comunidade foral de Navarra e os três territórios do País Basco francês.

Na sua intervenção, o dirigente da coligação soberanista indicou que o processo independentista catalão demonstrou ter chegado o momento de terminar com o modelo que "hierarquicamente impõe aos bascos estarem permanentemente dependentes das decisões tomadas por outros", e que está acabado.

O antigo dirigente da ala política da ETA também afirmou que o EH Bildu pretende garantir um modelo de relação com o Estado em termos de "igualdade" e criticou o Governo central, que na Catalunha revelou o seu caráter "antidemocrático", não tem qualquer proposta dirigida às "nações sem Estado" e que apenas apela à "chantagem".

O líder da "esquerda abertzale" basca também se dirigiu ao `lehendakari` (o presidente da comunidade autónoma do País Basco), Iñigo Urkullu, ao referir que a Catalunha não necessita de mediadores mas de "cúmplices" e "aliados".

No decurso do conclave, o EH Bildu também aprovou uma declaração de apoio ao processo independentista catalão, onde se refere que a coligação soberanista trabalhará "intensamente" para impulsionar um processo baseado no direito de a população basca decidir o seu futuro.