Esquerda latino-americana reúne-se a partir de hoje em Buenos Aires

Animado pela possível libertação do ex-presidente Lula da Silva no Brasil e pela vitória de Alberto Fernández nas presidenciais na Argentina, o recém-criado Grupo de Puebla reúne-se pela segunda vez para unir líderes da esquerda regional com o objetivo de articular alternativas às políticas neoliberais que ganharam terreno com as vitórias da direita em eleições nos últimos quatro anos.

"A decisão de criar o grupo veio em janeiro passado, depois da chegada de [Presidente do Brasil] Jair Bolsonaro ao poder e das derrotas da esquerda na região. Vi que era importante que nos coordenássemos em torno de dois verbos: pensar e articular", explicou à Lusa o ex-candidato à Presidência do Chile Marco Enríquez-Ominami, coordenador do grupo e co-fundador ao lado do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, e do ex-senador brasileiro Aloízio Mercadante.

No grupo, com 32 dirigentes políticos de 12 países, há nove ex-presidentes como a brasileira Dilma Rousseff, o uruguaio José Mujica, o paraguaio Fernando Lugo ou o colombiano Ernesto Samper, oito ex-chanceleres, cinco ex-candidatos a presidente, vários ex-deputados e um presidente eleito, o argentino Alberto Fernández, cuja vitória, há duas semanas, deu uma projeção inusitada ao grupo, nascido discretamente em julho passado durante uma reunião na cidade mexicana de Puebla.

O próprio Fernández será quem abrirá as reuniões neste sábado com um discurso inaugural que vai exaltar a iminente liberdade de Lula.

"Valeu a pena a luta de tantos anos. Lula Livre amanhã", publicou nas redes sociais Fernández, assim que o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil rejeitou a tese da prisão em segunda instância, abrindo as portas para a liberdade de Lula e de outros condenados pela Operação Lava-Jato.

"É a mesma coisa que temos reclamado na Argentina há anos", completou Fernández, reforçando a sua estratégia de associar Lula com os ex-presidentes do Equador, Rafael Correa, e da Argentina, Cristina Kirchner, numa "perseguição política para prender líderes populares".

O ex-presidente Lula será um protagonista, apesar de não estar presente na reunião do Grupo de Puebla, onde estarão seus referentes máximos como a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-candidato Fernando Haddad, o ex-chanceler Celso Amorim e o ex-senador Aloízio Mercadante.

As comparações entre o Grupo de Puebla e o Foro de São Paulo são inevitáveis. O Foro de São Paulo, criado em 1990 com partidos políticos e organizações de esquerda, promoveu alternativas na região à política neoliberal da época.

"Somos herdeiros do Foro de São Paulo porque participamos dessa longa militância progressista, mas somos diferentes: não representamos partidos, apenas líderes", diferencia Marco Enríquez-Ominami.

O Grupo de Puebla também pretende ser uma alternativa a outros grupos alinhados à direita como o Grupo de Lima, criado em 2017, com 14 países do continente americano, para pressionar por uma solução para a crise da Venezuela que implique a saída de Nicolás Maduro.

"Publicamos as nossas posições em declarações horas depois dos factos. Trabalhamos com muita dinâmica para sermos rápidos em resolver problemas", indica Enríquez-Ominami.

Em Buenos Aires será debatida a situação do Chile, do Equador, da Venezuela e da Bolívia.

Até agora, no entanto, as declarações têm demonstrado duas medidas, segundo o governo seja de direita ou de esquerda.

O Grupo condena, por exemplo, as políticas liberais do presidente chileno Sebastián Piñera e do equatoriano Lenín Moreno, considerando que as manifestações populares contra o governo chileno são consequência "das desigualdades provocadas pelo modelo neoliberal".

Quando o assunto é Venezuela, no entanto, não há uma condenação ao governo de Nicolás Maduro. Apenas o pedido de "respeito pela soberania do país e pela auto-determinação dos povos" com "um pedido de solução pacífica sem intervenção militar".

No caso da Bolívia, apesar das manifestações populares contra o presidente de esquerda Evo Morales, acusado pela oposição de ter manipulado as recentes eleições, o Grupo de Puebla reconhece a vitória de Morales no pleito, mesmo quando uma missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) está na Bolívia para avaliar, com caráter vinculativo, se houve fraude.