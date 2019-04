Esquerda ou direita. Qual é a geringonça que vai governar Espanha?

Andreia Martins - RTP28 Abr, 2019, 07:00 / atualizado em 28 Abr, 2019, 07:01 | Mundo

Mais do que a economia ou a Europa, a questão catalã e a unidade terrorial de Espanha foram temas dominantes durante as duas semanas de campanha. | Reuters

. Durante um dos debates que anteciparam a eleição deste domingo, o líder do Vox, Santiago Abascal, punha o dedo na ferida e perguntava no Twitter, o que distinguia os quatro principais candidatos. As discussões televisivas entre os quatro principais candidatos às eleições gerais em Espanha, que se realizam este domingo, terá sido confusa para quem não acompanha a política do país vizinho com tanta atenção, tendo em conta as semelhanças existentes entre os líderes das principais forças partidárias.







As parecenças são tantas que a Reuters escrevia no dia seguinte: “Os espanhóis preparam-se para as eleições mais incertas em várias décadas, mas já podem prever com certeza que o próximo primeiro-ministro será jovem, cosmopolita, branco e homem”.









Da esquerda para a direita: Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Pedro Sánchez (PSOE) e Albert Rivera (Ciudadanos) Foto: Juan Medina - Reuters



A proximidade na aparência – e em alguns casos, nas ideias - poderá ajudar a explicar a enorme indecisão dos espanhóis que hoje vão às urnas. As últimas sondagens disponíveis, publicadas no início da semana, mostravam que um número elevadíssimo de eleitores ainda não tinha decidido em quem votar, mas também que nenhum partido se aproxima sequer de uma desejada maioria solitária, o que poderá complicar a formação de coligações e alianças depois do dia 28 de abril.

Geringonça – à esquerda ou à direita?





A emergência de novos partidos e o fim do bipartidarismo em Madrid deixaram os espanhóis de calculadora na mão por cada vez que se preenche um novo boletim de voto.





Basta recordar que estas são as terceiras eleições em menos de quatro anos, das quais têm resultado as assembleias mais fragmentadas da história espanhola pós-Transição. Um cenário que se deverá repetir após a eleição de hoje.







Na história recente, destaque para as eleições de dezembro de 2015, em que nenhum líder partidário conseguiu assegurar a formação de um Governo, situação de impasse que resultou na convocatória de novas eleições apenas alguns meses depois, a 26 de junho de 2016. Um novo escrutínio que não foi mais conclusivo que o anterior e Mariano Rajoy, líder do PP, só conseguiu que o seu Governo fosse aprovado meses depois, no final de outubro.







Menos de dois anos após um parto difícil, a leitura da sentença do caso Gürtel em maio de 2018 – em que o Partido Popular foi condenado por corrupção - precipitou a apresentação de uma moção de censura ao Governo pelo PSOE, a 1 de junho de 2018. O voto destituiu o anterior Governo e colocou Pedro Sánchez a liderar uma maioria precária de esquerda até fevereiro de 2019, altura em que o Parlamento chumbou o Orçamento e levou à marcação de eleições antecipadas. As eleições gerais espanholas deste domingo servem para nomear as Cortes-Gerais, ou seja, os 350 membros do Congresso dos Deputados (câmara baixa) e os 266 novos elementos do Senado (câmara alta)

Para conseguir finalmente uma maioria minimamente estável, o Governo espanhol terá de contar com o apoio de 176 deputados, por isso a solução de Governo poderá passar por uma geringonça, à esquerda ou à direita.







De acordo com as mais recentes sondagens, o PSOE de Pedro Sánchez lidera as intenções de voto (entre 28,1 e 31 por cento), mas terá de formar uma coligação com outros partidos para poder governar.







Em entrevista ao diáriona última quinta-feira, o atual presidente do Governo espanhol não afastou a hipótese de uma eventual coligação com o Unidas Podemos (que junta o Podemos e o partido comunista espanhol). Terá servido de exemplo ao líder espanhol a solução governativa encontrada pelo PS português após as últimas eleições legislativas de 2015.





“A esquerda pode entender-se quando quer e pode fazer coisas boas por este país. Esta é a grande oportunidade que temos depois de 28 de abril: dar respostas à esquerda aos novos desafios da Espanha do século XXI”, salientou Pedro Sánchez. Nas sondagens, o Unidas Podemos conta com 12,9 a 13,7 por cento de intenções de votos.







Mas à direita haverá outros partidos que poderão ser decisivos nas negociações de coligação pós-eleitorais. O PP, que venceu as últimas eleições com 33 por cento dos votos, deverá obter entre 17,8 e 23,8 por cento de votos.







Segundo as sondagens, o terceiro partido mais votado será o Ciudadanos, a reunir 13,8 a 15,8 por cento das intenções de voto.



As “primárias” da direita e o peso independentista





Nestas eleições, um novo partido deverá dar entrada no Congresso espanhol: o Vox, de extrema-direita, que se prevê que contabilize entre 7,7 e 12,5 dos votos.









De acordo com a última grande sondagem publicada pelo Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), um terço dos votantes ainda não tinha decidido a quem iria atribuir o seu voto: 11,9 por cento dizia estar indeciso entre o PP e o Ciudadanos, 3,1 por cento entre o PP e o Vox, 9,1 por cento entre o PSOE e o Podemos, e ainda 8,9 por cento entre o PSOE e o Ciudadanos.









Nos últimos dias, e sobretudo no segundo debate televisivo, dois aliados naturais nesta eleição, PP e Ciudadanos, atacaram-se mutuamente. Por seu lado, o Vox afasta-se de ambos como o partido anti-establishment, receita que tem resultado noutras eleições pelo mundo.







A crispação entre direitas foi de tal forma percetível que Pedro Sánchez classificou a discussão como as “primárias” da direita. Por um lado, Albert Rivera lembrou os casos de corrupção do Partido Popular espanhol. Em resposta, Pablo Casado chegou a dizer que um voto no Ciudadanos será benéfico para o PSOE.









Em entrevista na última quinta-feira ao diário El Mundo , Pablo Casado (PP) sublinhou que “Rivera não é fiável”.













No entanto, Sánchez não terá ainda esquecido que foram precisamente os independentistas que, ainda em fevereiro, se decidiram juntar à direita para vetar o Orçamento do seu Governo, decisão que precipitou estas mesmas eleições antecipadas.





Oito meses antes, os independentistas tinham estado ao lado do líder socialista na votação da moção de censura, a 1 de junho de 2018, que derrubou o Governo PP de Mariano Rajoy. “Não são de confiança”, disse Pedro Sánchez sobe os partidos independentistas, na recente entrevista ao El País.

A questão catalã





Independentemente das formações e soluções políticas, o próximo inquilino do Palácio da Moncloa terá de domar uma Espanha em reboliço. Em menos de quatro anos, o país passou por três eleições gerais, uma moção de censura contra um Governo, a inédita ascensão da extrema-direita da era pós-Franco e ainda a ameaça cada vez mais tangível de uma desintegração territorial. Afinal, ainda nem há dois anos, uma das principais regiões do país, a Catalunha, apresentava uma declaração unilateral de independência.





Pairam sobre esta eleição os dias quentes de outubro de 2017 em que um referendo sobre a independência da Catalunha, realizado à revelia do Governo de Madrid, desencadeou uma declaração unilateral de independência. A consulta popular de 1 de outubro de 2017 e a declaração de uma República catalã, na altura pelo presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, desencadeou uma agitação sem precedentes na história recente de Espanha.





A resposta do Governo de Mariano Rajoy surgiu na forma de uma presença musculada de forças policiais naquela região durante o referendo. Mais tarde, em resposta aos esforços secessionistas, o Executivo espanhol ativou do artigo 155 da Constituição espanhola pela primeira vez - um artigo que dita a suspensão dos poderes autonómicos -, o que conduziu à marcação de eleições regionais antecipadas para aquela região. Oriol Junqueras, ex-vice-presidente catalão, Jordi Turull, antigo porta-voz do Governo da regional e Jordi Sànchez, antigo presidente da Assembleia Nacional catalã, são alguns dos 12 antigos líderes catalães que se sentam no banco dos réus, no âmbito do Procés. Carles Puigdemont, ex-presidente da Generalitat, principal acusado neste processo, está na Bélgica desde finais de 2017. Espanha já tentou, sem sucesso, pedir a sua extradição.





Na altura, o Ciudadanos, liderado por Inés Arrimadas, foi a força política mais votada. No entanto, os partidos independentistas coligaram-se em apoio a Quim Torra, do JuntsxCat, sucessor do escolhido por Puigdemont para chefiar o Governo regional.





Hoje, 12 líderes independentistas continuam presos. São acusados de rebelião, sedição e desvio de fundos e o julgamento do Procés, como ficou conhecido o julgamento, decorre no Supremo Tribunal desde fevereiro último. Os crimes de que são acusados poderão resultar, no máximo, em 25 anos de prisão.





Detidos há cerca de ano e meio, são “presos políticos”, apontam os independentistas, recorrendo a uma expressão cujo uso foi proibido por Madrid na televisão catalã, pelo menos durante a campanha para estas eleições.





Protesto de independentistas catalães em Madrid, março de 2019. Foto: Juan Medina - Reuters











Enquanto o PSOE e o Podemos apelam ao diálogo neste dossier, a questão independentista poderá mesmo ser a cola de uma possível união de direitas. Na reta final da campanha, Pablo Casado não esclareceu se voltaria a aplicar o artigo 155 da Constituição espanhola.





“Não quero divinizar nem demonizar esse artigo. Se uma comunidade [autonómica] for desleal, então ele tem de ser aplicado. Se não fosse, estaria a cometer um erro enquanto Presidente do Governo”, disse o líder do PP numa ação de campanha.





O mesmo artigo 155 surge no primeiro ponto do programa eleitoral do Ciudadanos, mas não tem sido um assunto mencionado nos comícios do partido. Uma estratégia para evitar uma eventual perda de votos na Catalunha, prognostica o jornal El País





De facto, os cinco principais candidatos deste escrutínio – incluindo o próprio Abascal, que não esteve nos debates uma vez que o Vox não tem representação noe por isso foi afastado pela Junta Eleitoral – são homens, na casa dos 30 ou 40 anos, têm umeducacional semelhante, vestem fato e gravata. A nível de aparência só mesmo Pablo Iglesias, líder do Podemos, se distingue, com o já característico rabo-de-cavalo e uma indumentária mais casual.Ainda assim, com tudo em aberto, Pedro Sánchez quererá evitar a todo o custo uma repetição das eleições na Andaluzia, em dezembro de 2018, em que se consumou um acordo entre o PP, o Ciudadanos e o Vox que pôs fim a quase quatro décadas de governação do PSOE naquela região do sul de Espanha.Mas se uma eventual união de percentagens das duas direitas não for suficiente para governar, não será de descartar que PP e Ciudadanos se reconciliem numa repetição da solução andaluza, em que um partido de extrema-direita foi decisivo para viabilizar uma solução governativa entre os dois partidos. “Há um risco real de que a direita se junte à extrema-direita”, antecipou Sánchez na véspera das eleições.Para evitar um cenário de coligação de direita semelhante a nível nacional, o líder socialista poderá mesmo ser obrigado a procurar um acordo com partidos periféricos que têm representação no Parlamento nacional, incluindo o catalão Esquerra Republicana (deverá conseguir 4,5 por cento dos votos), o Junts per Catalunya (1,2 por cento) ou o Partido Nacionalista Basco (1,2).Neste contexto, mais do que as questões económicas ou temas europeus - quando falta menos de um mês para as eleições europeias -, é o tema da unidade espanhola que domina o debate dos partidos e influencia a escolha dos eleitores. Não foi por acaso que os quatro principais candidatos a estas eleições gerais escolheram Barcelona para acolher as derradeiras ações das respetivas campanhas antes de domingo.Em entrevista ao diário espanhol El Mundo , Albert Rivera, assume que, em caso de liderar a governação, o Ciudadanos aprovaria o requerimento para voltar a ativar o artigo 155 logo no primeiro Conselho de Ministros.