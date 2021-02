Esquerda Republicana da Catalunha dá como certa liderança da Generalitat

O Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC-PSOE) foi o mais votado nas eleições de domingo para o novo parlamento regional da Catalunha, com 22,9% e 33 deputados eleitos, mas os partidos separatistas que apoiam a atual solução governativa na região conseguiram, em conjunto, mais do que a metade dos 135 lugares na assembleia.



O segundo partido mais votado foi a ERC (independentista), com 21,3% dos votos e 33 deputados.



Numa breve declaração na noite eleitoral, na sede da ERC, Oriol Junqueras considerou que os resultados determinaram "o fim de um período longuíssimo", no qual o partido independentista foi "expulso" das instituições políticas, primeiro com a ditadura de Franco "e depois com o regime de 1978".



"A Catalunha voltou a expressar-se, com clareza, a favor da autodeterminação e da amnistia", disse Oriol Junqueras, sublinhando a defesa "grandes consensos para erguer a República".



O candidato da ERC, Pere Aragonès, anunciou no domingo que irá defender a sua investidura e que pretende um "governo amplo" com todas as forças pró-soberania.



Na votação de domingo, o Juntos pela Catalunha, de Carles Puigdemont, obteve 20,1% e 32 lugares nas eleições de domingo, ficando atrás da Esquerda Republicana da Catalunha.



A extrema-direita espanhola do Vox aparece em quarto lugar com 7,7% e 11 deputados, seguida dos independentistas da Candidatura de Unidade Popular (CUP, extrema-esquerda) com 6,7% e nove deputados e o partido de extrema-esquerda En Comú Podem (associado ao Podemos) com 6,9% e oito deputados.



O grande perdedor das eleições é o Cidadãos (direita-liberal), que nas eleições de 2017 concentrou o voto útil dos constitucionalistas (pela união de Espanha) que agora fugiu para o PSC, e desceu de 25,3% para de 5,5% e de 36 para apenas seis deputados.



Por último, o Partido Popular (PP, direita) obteve 3,8% e três lugares no novo parlamento regional.



A taxa de participação nestas eleições baixou mais de 25 pontos percentuais tendo sido agora cerca de 53% dos votos, a mais baixa do período democrático, influenciada pela pandemia de covid-19 que levou muitas pessoas a ficar em casa.