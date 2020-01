Esquerda Republicana da Catalunha vai viabilizar a investidura de Pedro Sánchez

Em troca, a ERC exigiu que as, ou seja, entre o governo de Espanha e a Generalitat, o governo regional da Catalunha.O acordo, de uma folha e meia, determina as negociações bilaterais para ultrapassar o que chama deOs encontros deste grupo deverão começar no máximo 15 dias depois da formação do executivo e serão conduzidos por “comissões paritárias”. O documento faz referência ao “respeito pelos princípios que regem o ordenamento jurídico democrático”, mas não faz qualquer referência direta à Constituição espanhola.“Estamos conscientes que será difícil, não somos ingénuos. Não acreditamos em magia”, admitiu Pere Aragonès, vice-presidente do ERC. Mas adianta que esta “”.

O PSOE fez um acordo de coligação com o Unidas Podemos. Este será o primeiro governo de coligação desde a restauração da democracia em Espanha.Esta sexta-feira,e apoiar o presidente em exercício, Pedro Sánchez.O parlamento começa a debater a investidura de Pedro Sánchez a partir das 09h00 de sábado (08h00 em Lisboa), segundo anunciou na quinta-feira a presidente do Congresso de Deputados, Meritxell Batet, depois de anunciado o acordo entre PSOE e ERC.Depois de concluídas as intervenções dos líderes partidários, será realizada uma votação, marcada para domingo, dia 5 - em voz alta -, para eleger o líder do próximo Governo, sendo que Sánchez deve obter 176 votos a favor. No caso, mais do que provável, de não atingir esse valor, a sessão será suspensa.O líder do PSOE já tem 161 votos, mas, para tomar posse do Governo, precisa da abstenção dos 13 deputados da ERC.