Essequibo. Maduro envia mais de cinco mil soldados para a fronteira em resposta a chegada de navio britânico

Nicolás Maduro deu ordem de “ativação de uma ação de todas as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas” nas Caraíbas Orientais, na costa atlântica. Trata-se de uma ação conjunta “de natureza defensiva” em resposta à “provocação e ameaça do Reino Unido contra a paz e a soberania do nosso país”, vincou o presidente venezuelano num discurso transmitido pela rádio e pela televisão.

Em causa está a chegada, esta sexta-feira, do navio britânico HMS Trent à Guiana, uma ex-colónia, onde deverá participar em exercícios militares em águas guianenses por “menos de uma semana”. De acordo com a agência France Presse, que cita uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiana, o navio não deverá atracar em Georgetown.O Ministério britânico da Defesa adiantou que o navio irá visitar a Guiana mediante os compromissos de Londres na região. Segundo a agência Reuters, o comunicado não faz referência à contenda com a Venezuela sobre a fronteira ou o referendo realizado no país.

A primeira fase dos exercícios militares hoje anunciados por Maduro irá contar com 5.682 militares venezuelanos e ainda aviões de guerra F-16 e Sukhoi.

Por norma, o HMS Trent costuma navegar no Mar Mediterrâneo. No início de dezembro, foi anunciado que seria enviado para a zona das Caraíbas com o intuito de auxiliar no combate ao tráfico de droga.A tensão nesta zona do globo aumentou exponencialmente nas últimas semanas, sobretudoEste território representa cerca de dois terços da área terrestre da Guiana e tem cerca de 125 mil habitantes, um quinto da população do país. Conta ainda com vastos recursos naturais, nomeadamente petróleo.“A presença deste navio militar é extremamente grave”, adianta Caracas, que “insta as autoridades guianenses a tomarem medidas imediatas para a retirada do HMS Trent”. Exige ainda que o território se abstenha “de envolver ainda mais as potências militares na disputa territorial”.Maduro considera ainda que se trata de uma “quebra do espírito de diálogo, da diplomacia e da paz dos acordos”.Há várias décadas, mas sobretudo com o referendo de dezembro, a Venezuela alega que o rio Essequibo deveria ser a fronteira natural do país, respeitando as linhas de 1777, aquando do domínio espanhol sobre a região. A Guiana argumenta que a fronteira válida é a que data da era colonial inglesa, ratificada em 1899 por um tribunal arbitral em Paris.O encontro permitiu um alívio das tensões, mas deixou tudo praticamente na mesma, com os dois países a manterem as respetivas posições.