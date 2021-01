Estado cabo-verdiano vai vender antiga cadeia da ilha do Fogo

De acordo com a resolução, de 28 de dezembro e a que a Lusa teve hoje acesso, em causa está um imóvel com 431,8 metros quadrados, o qual, "mercê da permanente desocupação" pode, segundo o Governo, "servir de espaço propício a ocorrer atos de vandalismo ou outras atividades ilícitas".

Na resolução, que autoriza o Ministério das Finanças a avançar com a alienação do imóvel, o Governo reconhece igualmente que a não ocupação do edifício "tem contribuído sobremaneira para a acentuação da sua degradação".

"O edifício que outrora funcionava como Cadeia Civil de São Filipe foi desativado há muitos anos e posteriormente foi afetada à ocupação de entidades e instituições que desenvolvem atividades de cariz social, encontrando-se atualmente desocupada", lê-se ainda no texto da resolução.

O edifício da antiga cadeia localiza-se no interior do Fortim Carlota, construído no início do século 18, a sul da cidade de São Filipe, tendo já funcionado no passado como posto policial e hospital.

A resolução que aprova a venda acrescenta que o edifício, considerado um monumento histórico-cultural de São Filipe, "não pode permanecer fechado e em processo contínuo de degradação", sendo "desnecessário aos serviços ou fins de interesse público", pelo que a sua alienação "não resulta em prejuízo para os interesses do Estado".

Os órgãos autárquicos de São Filipe aprovaram em julho de 2020 uma proposta para alienação de vários imóveis que não pertencem ao município, incluindo aquela antiga cadeia.

Na mesma ocasião, os eleitos locais do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), anunciaram a intenção de recorrer aos tribunais para travar essa venda, alegando eventuais danos provocados pelo negócio, em função do elevado valor histórico e cultural desses imóveis.