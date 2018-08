Estado colombiano condenado por "responsabilidade administrativa" em ataque de 2003

Lusa23 Ago, 2018, 07:34 | Mundo

O Conselho de Estado, a mais alta instância da Justiça administrativa no país, informou na quarta-feira que "as mortes e ferimentos causados pelo ataque com um carro-bomba no clube" evidenciaram uma "responsabilidade administrativa e patrimonial" da nação.

"A situação de extrema tensão durante este período e as dificuldades de ordem pública obrigariam as autoridades a multiplicar os meios para garantir a segurança e proteção devido à população civil", acrescentaram os juízes, em comunicado.

Os magistrados, portanto, ordenaram "a compensação dos danos morais e materiais" dos queixosos que haviam recorrido à Justiça e cujo número não foi especificado, bem como o montante das indemnizações acordadas.

O Estado também terá que organizar uma cerimónia pública de evocação das vítimas e de desculpa aos familiares, bem como financiar a instalação de uma obra de arte no local do ataque.

O Conselho de Estado concluiu que a extinta agência secreta, a polícia e os Ministérios da Defesa, Justiça e Interior expuseram os civis durante o conflito entre o Governo e a ex-guerrilha das FARC, mesmo depois de terem recebido informações que davam conta de um ataque iminente e de larga escala naquele local.

Depois de um acordo de paz assinado no final de 2016, com o Governo colombiano, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) transformaram-se num partido político.

O conflito armado na Colômbia, que envolveu guerrilhas, grupos paramilitares, forças do Governo e narcotraficantes ao longo de mais de 50 anos, causou mais de 260 mil mortos, quase 83 mil desaparecidos e 7,4 milhões de deslocados.