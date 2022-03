Estado da União. Biden retrata Putin como "ditador"

Duranta o discurso sobre o Estado da União, o tradicional pronunciamento dos presidentes dos Estados Unidos perante as duas câmaras do Congresso, em Washington,”.O líder norte-americano chamou o presidente russo de “ditador” e garantiu que o Ocidente não vai ceder perante “um ataque premeditado e sem provocação à Ucrânia”, mesmo perante o risco de impacto económico.

No discurso de 62 minutos, 12 foram dedicados ao tema da Ucrânia.

“Ao longo da nossa história aprendemos esta lição:. E os custos e as ameaças para a América e o mundo continuam a aumentar”, disse Biden., acrescentou.

João Ricardo de Vasconcelos, correspondente da RTP em Washington

Washington vai continuar a apoiar o povo ucraniano, mas as forças norte-americanas "não entraram e não vão entrar em conflito com as forças russas na Ucrânia", sublinhou o presidente norte-americano.

Perseguição aos oligarcas russos



O presidente norte-americano prometeu ainda sancionar o património dos “oligarcas e lideres corruptos” russos que suportam o presidente da Federação Russa.“Vamos atrás dos vossos ganhos ilícitos! Esta noite digo aos oligarcas e líderes corruptos da Rússia, que lucraram milhares de milhões de dólares com este regime violento, que já basta”, clamou Biden.

EUA vão fechar espaço aéreo a aviões russos

No discurso sobre o Estado da Nação, Joe Biden anunciou ainda que os Estados Unidos vão fechar o espaço aéreo a aviões russos.Uma medida que mereceu uma ovação dos congressistas e da embaixadora ucraniana em Washington que assistiu ao discurso de Joe Biden ao lado da primeira-dama norte-americana.

Abrandar inflação e viver com a covid-19

No capítulo interno, o presidente norte-americano prometeu controlar a subida da inflação nos EUA e anunciou novas medidas para controlar a pandemia da covid-19., disse Joe Biden.

Biden frisou ainda que “o Estado da União é forte porque vocês, o povo americano, são fortes”.

O presidente anunciou a iniciativa, que irá permitir aos norte-americanos fazerem um teste à covid-19 em farmácias e, em caso de resultado positivo, receber medicamentos antivirais, de forma gratuita.O Paxlovid, antiviral da farmacêutica norte-americana Pfizer contra a covid-19 para tratar doença grave, foi já aprovado pelos reguladores dos EUA e da UE.“A Pfizer está a fazer horas extraordinárias para nos entregar um milhão de comprimidos este mês e mais do dobro disso no próximo mês”, disse Biden.“Uma das formas de lutar contra a inflação é baixar os ordenados e tornar os americanos mais pobres. Acho que tenho uma ideia melhor para lutar contra a inflação: baixar os custos e não os ordenados”.

c/ agências