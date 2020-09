Estado da União. O discurso da Presidente da Comissão Europeia

A Presidente da Comissão Europeia quer que Bruxelas tenha mais competências no setor da Saúde para enfrentar a atual pandemia de Covid-19. No discurso do Estado da União, esta manhã, no Parlamento Europeu, Ursula Von Der Leyen defendeu também o alargamento do salário mínimo aos 27, como conta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.