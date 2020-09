Estado da União. O que os eurodeputados portugueses querem ouvir

O discurso deve, assim, ter referências às medidas da Comissão para dar resposta à crise sanitária, económica e social causada pela Covid-19, mas também ao plano para a recuperação da Europa, à luta contra as alterações climáticas, às novas medidas em matéria de migração e asilo e a situação nos países da vizinhança europeia.

Antena 1

Carlos Zorrinho, eleito pelo PS, quer também ouvir uma presidente da comissão solidária.Já Paulo Rangel quer uma palavra sobre a importância do estado de direito e sobre a mobilidade no espaço Schengen e uma atenção especial ao Brexit.Humanidade é o que a eurodeputada do Bloco de Esquerda deseja que esteja presente no discurso de Ursula Von der Leyen.João Ferreira, do PCP, destaca ainda a importância de ouvir sobre a necessidade de reforçar o orçamento europeuJá Nuno Melo, do CDS-PP, quer que o discurso do Estado da União não esqueça a questão das migrações.Francisco Guerreiro, eleito pelo PAN mas agora independente, quer ouvir dizer que as questões climáticas vão estar na base da resposta europeia à pandemia.

Os temas que dividem



O Estado da União: ou seja, o ponto em que se está e o ponto em que se quer estar. Ninguém imaginaria que o deste ano, o primeiro de Ursula von der Leyen, ficasse marcado por uma pandemia que abalou a sociedade, fragilizou a economia e ainda lança dúvidas sobre o futuro.Por isso,A Antena 1 perguntou aos eurodeputados portugueses que divergências consideram mais marcantes numa União que quer apostar mais no acordo verde, na digitalização, na coesão e na geopolítica externa.“São as visões, diversas, sobre a forma como a União Europeia deve evoluir. Designadamente a existência de alguns países ditos frugais que olham para a União essencialmente como um mercado”.O eurodeputado do PS identifica ainda outro problema: “Mais recentemente, os países ditosque têm procurado distorcer os valores constitucionais essenciais da União Europeia”.

Antena 1



“É possível que agora exista uma vaga muito grande porque muitos países vão sofrer muito com a crise e, portanto, o desemprego vai crescer. E isto também é um facto para as migrações porque com um desemprego grande na Europa o espaço para acolher migrantes é menor”.O eurodeputado do PSD admite também que o cumprimento do estado de direito pode criar uma divisão entre Estados.“Claramente a Polónia e a Hungria estarão na oposição, mas também outros países como a República Checa, a Bulgária e até eventualmente Malta podem vir a por problemas no respeito pelos direitos fundamentais e sobretudo pela liberdade de imprensa”.Há vontades comuns, sim, mas

O Estado da União é apresentado pela presidente da Comissão Europeia e pode até criar metas mais ambiciosas para o pacto verde europeu e a digitalização. Duas das grandes apostas de Ursula von der Leyen e que devem acompanhar toda a recuperação que se quer fazer, a 27, da economia europeia.

“Há egoísmos nacionais neste momento. E também as regras do mercado interno têm criado mais divergência que aproximação. Mas o que pode unir mais é a politica de coesão e as políticas comuns. Para que haja maior equidade no acesso e redistribuição dos recursos”.Para o eurodeputado do PCP João Ferreira, a descoordenação na reacção à pandemia não ajuda numa luta comum sobretudo ao nível das questões de saúde.“Descoordenação também no assegurar de condições uniformes e criteriosas de circulação no espaço europeu. E por outro lado também descoordenação da resposta às consequências económicas da pandemia porque falhou o reforço do Orçamento. Arranjámos um expediente que esconde um pouco o corte que o Orçamento vai sofrer mas isso terá consequências no futuro”.“Provavelmente pela forma como ultrapassaremos esta crise pandémica pandemia pode surgir uma punção federalista que tende a aproveitar as consequências da Covid-19 para forçar certos passos federalistas como a criação de recursos próprios”.“Vários Estados dentro da União Europeia que fazem com que o processo negocial do quadro financeiro plurianual seja mais difícil, não cumprindo regras de direito europeu, e cirando algum facilitismos na negociação de recursos próprios”.