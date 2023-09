Bruxelas vai abrir uma nova frente de batalha com a China, por causa dos veículos elétricos chineses que estão a inundar o mercado europeu. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, no último discurso do estado da União deste mandato.

Sem se comprometer com datas, Ursula Von Der Leyen foi clara ao dizer que o futuro do projeto europeu não pode ser concretizado sem a Ucrânia e os restantes países do alargamento.