Estado da União. Von der Leyen apela europeus a decidirem que Europa desejam no futuro

"Dentro de pouco menos de 300 dias, os europeus irão às urnas na nossa democracia única e notável", começou Ursula von der Leyen, no discurso dirigido aos eurodeputados, em Estrasburgo.

Como em qualquer ato eleitoral, continuou,





Entre os eleitores, quis frisar, "estarão milhões de jovens", muitos nascidos durante a crise de 2008, que terão de refletir nas "questões que são importantes para eles", como a guerra que assola a Ucrânia, as alterações climáticas ou as condições que têm para arranjar uma casa. "Num mundo de incertezas, a Europa deve, uma vez mais, responder ao apelo da história. É o que temos de construir em conjunto".



Nesse sentido, a presidente da Comissão Europeia apelou à necessidade de "ganhar a confiança dos europeus, dar respostas às suas aspirações e ansiedades".



Recordando que é o último discurso do mandato, Von der Leyen reconheceu que em 2019 foram muitos os que tiveram dúvidas sobre o “programa para uma Europa Verde, Digital e Geopolítica”.



"Mas vejam onde a Europa se encontra hoje: assistimos ao nascimento de união de geopolítica apoiando a Ucrânia (…) e temos investimentos em parcerias. Temos agora um pacto ecológico europeu com um elemento central da nossa economia e que encerra uma ambição sem paralelo. Preparamos o caminho para a transição digital e tornámo-nos pioneiros em matéria de direitos digitais a nível mundial. Dispomos do histórico instrumento económico de recuperação (…). Lançamos o alicerce de uma união da saúde, ajudamos a vacinar um continente e grandes partes do mundo. Iniciamos um percurso de independência em setores como a energia, os circuitos integrados ou matérias-primas".



"Gostaria de vos agradecer o trabalho revolucionário e pioneiro que empreendemos na área da igualdade de género. (…) Mas o nosso trabalho está longe de estar concluído e juntos temos de continuar a impulsionar avanços nesta área", concluiu.







Ainda sobre o mesmo tema, Von der Leyen acrescentou que “gostaria de consagrar na legislação outro princípio básico: ‘não é não’”.



"Não pode haver verdadeira igualdade enquanto houver violência".





Este discurso, que é um exercício anual a marcar o início do ano legislativo, ocorre quatro anos após a eleição de Von der Leyen - que iniciou o seu primeiro mandato à frente do executivo comunitário em dezembro de 2019 - e a menos de um ano das eleições europeias de 2024, marcadas para junho.



Fazendo um balanço sobre o seu mandato até agora, a responsável garantiu que com a sua equipa cumpriu "mais de 90 por cento das orientações políticas" que apresentou em 2019, com apostas 'verdes', digitais e geopolíticas.





“Juntos mostramos que, quando a Europa é corajosa e unida, essa coragem traduz-se em resultados”. E repetiu: “O nosso trabalho está longe de estar concluído, por isso, permaneçamos unidos e preparemo-nos para o futuro”.