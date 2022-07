Estado de Alabama executa homicida contra a vontade de familiares da vítima

Uma das filhas de Faith Hall Smith, Terrlyn Hall, declarou à CNN que a mãe "era uma pessoa amorosa, capaz de perdoar. tenho a certeza que, se ela estivesse aqui, havia de querer perdoar. Não acreditamos que [a execução] se justifique, porque não vai trazê-la de volta.





Também o irmão da vítima, Helvetius Hall, se pronunciou no mesmo sentido: "Ele fez uma coisa horrível. [Mas] ele sofreu bastante e não acredito que tirar-lhe a vida vá tornar melhor a nossa vida".





O procurador-geral do Estado do Alabama, Steve Marshall, ignorou os apelos de clemência dos familiares da vítima e emitiu um comunicado afirmando: "Fez-se justiça. Joe James foi morto pela acção odiosa que cometeu há cerca de três décadas: o assassínio a sangue frio de uma jovem mãe inocente, Faith Hall".





Também o governador do Alabama, Kay Ivey, declarou: "Hoje à noite foi executada uma sentença justa e foi enviada uma mensagem insofismável de que o Alabama está com as vítimas de violência doméstica".





James fora condenado à morte em 1996 por um tribunal do Condado de Jefferson, mas o julgamento fora anulado por um tribunal de recurso do Alabama por terem sido admitidos no primeiro julgamento testemunhos em segunda mão.





Antes de ser repetido o julgamento, os advogados de James chegaram a um acordo com a acusação, segundo o qual ele seria condenado a prisão perpétua se se desse como culpado. James recusou o acordo e foi condenado à morte.





O Estado do Alabama tem actualmente 166 presos no corredor da morte. Está previsto que opróximo seja executado em 22 de setembro.