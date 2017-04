Estado de emergência na Turquia prolongado após o referendo

Graça Andrade Ramos - RTP 17 Abr, 2017, 11:14 / atualizado em 17 Abr, 2017, 12:34 | Mundo

De acordo com a televisão CNN Turk, o estado de emergência vai ser prolongado no país.



O executivo irá reunir-se dentro de algumas horas para decidir sobre a questão, de acordo com a recomendação do conselho de Segurança Nacional, afirmou à televisão A Haber o vice-primeiro-ministro Nuretin Canikli.



Apesar da vitória, Erdogan já afirmou claramente que não pretende dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas. As alterações ao regime político turco previstas no referendo só deverão aliás entrar em vigor completamente em novembro de 2019, após novo ato eleitoral.

José Pedro Tavares, correspondente Antena 1





A passagem de um regime parlamentar para um regime presidencial pretendida por Reccep Tayyip Erdogan terá obtido 51,3 por cento dos votos, quando estavam contados 99 por cento dos 47,5 milhões de votos. Os resultados definitivos só deverão ser anunciados dentro de 10 a 12 dias.





A validação de um milhão e meio de votos não carimbados deverá por isso ser o principal argumento da oposição para contestar os resultados.



Tem dois dias para o fazer.



A comissão eleitoral já veio dizer contudo que a decisão de validar votos não carimbados não é inédita.

Em declarações aos jornalistas esta manhã, Sadi Guven, presidente da Comissão Eleitoral, YSK, referiu nomeadamente que apesar de não estarem carimbados, tanto os envelopes como os boletins validados à última hora eram válidos. A decisão de os validar foi tomada antes dos resultados serem introduzidos no sistema, acrescentou.



Sadi Guven afirmou também que tanto membros do partido do poder, o AKP, como representantes da oposição estiveram presentes nas assembleias de voto. Há contudo informações de que milhares de eleitores em todo o país se queixaram de terem sido impedidos de votar livremente. Ricardo Alexandre, Coordenador Política internacional Antena 1



As acusações de fraude invadiram as redes sociais e não é claro até onde poderá ir a contestação popular. O líder do principal partido da oposição, o CHP (Partido Popular Republicano), apelou esta segunda-feira à anulação do referendo.



"Neste momento é impossível determinar quantos votos desses existem e quantos foram carimbados à posteriori. A única decisão de porá fim ao debate sobre a legitimidade (do voto) e aliviar as preocupações poíticas das pessoas é a anulação desta eleição pelo YSK", referiu Bulent Tezcanm, lider do CHP, em conferência de imprensa.



Logo depois do anúncio da vitoria do 'sim' registaram-se confrontos em Ancara - onde o 'não' venceu - mas ninguém foi preso.



Os observadores internacionais vêem pouca margem para a oposição ganhar a contestação dos resultados.

José Pedro Tavares, correspondente Antena 1



Esta segunda-feira, a Missão de observação da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, OSCE, vai dar uma conferência de imprensa para dar conhecimento do que observou nas assembleias de voto na Turquia.

Duarte Marques, deputado do PSD e obervador do Conselho da Europa

UE suspensa

A chanceler alemã já apelou a um "diálogo respeitoso" na Turquia. A Comissão Europeia afirma que um resultado tão renhido implica que Ancara tenha de procurar "um consenso nacional abrangente" na implementação dos resultados.



Portugal afirmou esta manhã que o resultado do referendo na Turquia mostra um País bastante dividido.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirma que a posição Portuguesa é transparente e a favor da integração



Sobre as relações com a União Europeia, o vice-primeiro-ministro turco Mehmet Simsek disse em entrevista à agência Reuters esta manhã, que a crispação registada no ultimo mês deverá abrandar.



Os resultados do referendo tornam mais remota a eventual adesão da Turquia à UE, sobretudo quando o Presidente turco admite referendar a reposição da pena de morte. Paris já disse que uma tal consulta seria "uma ruptura com os valores" europeus.



As relações entre Ancara e Bruxelas deverão desenhar-se ao longo de áreas de "interesse comum" referiu Simsek. Ancara pode pressionar o bloco europeu ameaçando abandonar o acordo financeiro pelo qual bloqueia a travessia de migrantes para a Europa



"Ontem o Presidente foi muito claro quando disse que haverá eleições em novembro de 2019", disse o vice-primeiro-ministro esta manhã à Reuters. "Temos trabalho a fazer", acrescentou.



Com as alterações à Constituição turca o Presidente será o chefe de Governo, nomeando os membros do executivo e um número indefinido de vice-presidentes, sendo-lhe ainda permitido selecionar, nomear e remover altos funcionários públicos sem aprovação parlamentar.

O país está dividido ao meio, com as zonas urbanas e o sudeste curdo a contestar o presidencialismo e as zonas mais rurais a favorecer o Presidente.