Estado espanhol "está a dinamitar todo o sistema de garantias democráticas" acusa presidente da ANC

Lusa25 Set, 2017, 07:22 | Mundo

Centenas de pessoas manifestaram-se dia 23 de setembro a favor do referendo sobre a independência da Catalunha | Susana Vera - Reuters

Durante um ato unitário dos partidos e movimentos que defendem o "sim" para a independência, realizado no Teatro Atlântida de Vic, diante de mais de mil pessoas, PDeCAT, ERC, CUP e ANC concordaram em apontar que as ações "repressivas" do governo para evitar o referendo de 01 de outubro levaram a "soberania", mas também a "democracia".

Segundo Jordi Sànchez, embora a Catalunha esteja preparada para resistir à pressão, o Governo de Madrid tentará que não haja urnas "em todas as assembleias de voto", mas isso, advertiu, não impedirá o processo de soberania. "Em vez disso, o que conseguiram é que quebraram as suas próprias regras de jogo democrático", frisou o presidente da ANC, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

"Para evitar as urnas, dinamitaram todo o sistema de garantias democráticas de Espanha, ficaram loucos, e não só não têm vergonha para continuar a interpretar as leis sectárias, mas até mesmo violar a estrutura dos direitos democráticos", sublinhou Jordi Sànchez.

"Eles são esses animais", acrescentou, "que deixaram a segurança em causa em todo o Estado, com um nível de alerta 4 para o terrorismo, para perseguir as urnas", destacou o presidente da ANC.

O porta-voz do Governo autónomo catalão (Generalitat), Jordi Turull, disse hoje, acerca da instrução judicial que coloca a Polícia autonómica sob coordenação do Ministério do Interior, que "não se pode aceitar" porque "não há base jurídica" para tal.

"Eles podem entrar na Generalitat, mas não vamos facilitar", sublinhou Jordi Trull, citado pela agência noticiosa Efe.

"A lei é muito clara: a direção máxima dos Mossos d`Esquadra [Polícia autonómica catalã] corresponde ao Governo, não há espaço para qualquer interpretação, é assim", afirmou Turull à emissora de rádio catalã Rac1, acrescentando que "quem está fora do quadro legal é o Ministério Público", que ordenou a coordenação.

O Ministério do Interior assumiu no sábado a coordenação das forças de segurança na região autónoma espanhola da Catalunha, mas as competências dos Mossos d`Esquadra mantêm-se.

A decisão foi solicitada pelo Ministério Público, tendo o Ministério do Interior comunicado à Generalitat o envio para a região de unidades da Polícia Nacional e da Guarda Civil para apoiar os Mossos d`Esquadra na manutenção da ordem pública.