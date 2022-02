Estado Islâmico. Operação que visou al-Qurayshi foi planeada durante meses

Em declarações na Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos, que acompanhou a operação em direto, deu mais pormenores sobre o que aconteceu.





“Quando as nossas tropas se aproximavam para capturar o terrorista, num ato final de desespero cobarde, sem respeito pelas vidas dos seus próprios familiares, ou pela vida de outras pessoas no edifício, preferiu fazer-se explodir, não apenas com o colete, mas explodindo com todo o terceiro andar, em vez de enfrentar a justiça pelos crimes que cometeu”, explicou.





Em 2019, quando as forças especiais dos EUA visaram o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, o jihadista reagiu da mesma forma, ao fazer-se explodir, matando três crianças.





Desta vez, as forças especiais cercaram o esconderijo onde Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi se encontrava, em Atmeh, no nordeste da Síria. Joe Biden explicou que o ataque foi planeado “com muito maior risco” para a equipa de operações especiais dos EUA, em vez de desencadear um ataque aéreo, “de forma a minimizar” e a tentar evitar vítimas colaterais.





Com a aproximação dos elementos das forças especiais norte-americanas, o elemento do Estado Islâmico fez-se explodir e provocou ainda a explosão de outra bomba, provocando a morte de membros da família: a mulher e dois filhos.



"O Destruídor", substituto de Baghdadi desde 2019



De acordo com o porta-voz do Pentágono, John Kirby, as forças norte-americanas ainda conseguiram retirar dez pessoas do edifício onde ocorreram as explosões na quinta-feira, incluindo oito crianças. Não houve vítimas entre os norte-americanos envolvidos na operação.





Este ataque norte-americano na quinta-feira à meia-noite (hora local), durou apenas duas horas mas foi preparado ao longo de meses. Nas últimas semanas, as forças dos EUA apoiaram uma milícia liderada pelos curdos no nordeste da Síria, que conseguiu expulsar combatentes do Estado Islâmico de uma prisão que ocupavam na cidade de Hasaka. Os combates na prisão provocaram centenas de mortos, adianta o New York Times. Nas últimas semanas, as forças dos EUA apoiaram uma milícia liderada pelos curdos no nordeste da Síria, que conseguiu expulsar combatentes do Estado Islâmico de uma prisão que ocupavam na cidade de Hasaka. Os combates na prisão provocaram centenas de mortos, adianta o





Em Atmeh, numa zona muito próxima da fronteira com a Turquia, o ataque foi levado a cabo na quinta-feira por mais de 20 comandos de forças especiais do exército, apoiados por helicópteros Apache, dones Reaper, entre outros recursos.





Qurayshi era um dos mais conhecidos membros do Estado Islâmico, conhecido como “o destruídor” ou Hajji Abdullah. Assumiu as rédeas do grupo terrorista deste a morte de Baghdadi, tendo estado afastado de confrontos nos últimos anos, ainda antes da morte de



Baghdadi, em preparação para uma eventual substituição.





Escondido numa casa de Atmeh, Qurayshi nunca saia à rua, mas por vezes era visto no telhado do edifício. No entanto, as forças norte-americanas excluíram a possibilidade de um ataque aéreo através de drones, uma vez que tinham a informação de uma outra família que morava no mesmo edifício e que não tinha qualquer ligação conhecida ao Estado Islâmico, No entanto, as forças norte-americanas excluíram a possibilidade de um ataque aéreo através de drones, uma vez que tinham a informação de uma outra família que morava no mesmo edifício e que não tinha qualquer ligação conhecida ao Estado Islâmico, refere a BBC





Um possível ataque a partir do solo foi estudado em detalhe, com pelo menos uma dúzia de cenários treinados e avaliações de risco sobre a situação no terreno. Foram construídos modelos do complexo residencial e uma equipa de engenheiros testou as probabilidades de explosão do prédio. Desde dezembro que Joe Biden tinha sido informado dos detalhes de uma possível operação para visar Qurayshi.

Vítimas ainda não foram identificadas



De acordo com informações locais, as forças especiais norte-americanas enfrentaram forte resistência no local, tendo sido atacados no terreno por aliados de Qurayshi, tendo alguns acabado por morrer.







John Kirby, porta-voz do Pentágono, esclareceu que as forças dos EUA estiveram envolvidas com um pequeno grupo de pessoas que se aproximou da zona de intervenção durante a missão. O grupo foi “considerado hostil” e duas dessas pessoas acabaram por morrer.





O responsável admite eventuais mortes colaterais na sequência deste ataque, incluindo de uma criança que se encontrava nas redondezas. No entanto, adianta que os Estados Unidos ainda não têm total conhecimento sobre todas as vítimas mortais.





A identidade de Qurayshi foi confirmada através de impressões digitais e análise ao ADN, adiantou o porta-voz do Pentágono.





Na conferência de imprensa após a operação, Joe Biden enfatizou que o jihadista “supervisionou a disseminação de grupos terroristas afiliados ao Estado Islâmico por todo o mundo”, depois de ter “atacado comunidades e assassinado inocentes”.





O Presidente norte-americano apontou ainda que Qurayshi foi “a força motriz por trás do genocídio do povo yazidi no noroeste do Iraque, em 2014”.





“Todos nos lembramos das histórias angustiantes de massacres em massa que destruíram aldeias inteiras, com milhares de mulheres e meninas vendidas como escravas, e histórias de violações como arma de guerra. Graças à coragem de nossas tropas, este horrível líder terrorista deixou de existir”, afirmou Joe Biden.