Estado Islâmico reivindica ataque que matou 14 soldados no Burkina Faso

O ataque aconteceu no norte deste país africano, que atravessa um período de campanha eleitoral para as eleições presidenciais e legislativas de 22 de novembro, noticia a agência AFP.

O Estado Islâmico é representado no Sahel pelo grupo armado jihadista Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS), de Abu Walid Al-Sahraoui, que assumiu a responsabilidade pela emboscada, através de uma mensagem divulgada em árabe através do seu canal de propaganda, o Amaq, nas redes sociais.

Segundo um relatório oficial, 14 soldados morreram na emboscada contra uma coluna militar na província de Oudalan, mas o Estado Islâmico disse ter morto 20 soldados do Burkina Faso.

Na sexta-feira, o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GSIM), afiliado à Al-Qaeda no Sahel, também reivindicou o ataque, através de uma mensagem divulgada nas redes sociais.

Os dois grupos jihadistas, rivais nesta região e em outros locais, já reivindicaram a autoria de outros ataques.

Segundo um investigador do Mali, que falou sob anonimato, estes grupos procuram ganhar "vantagem política de forma fácil" desta forma.

O exército do Burkina Faso tem sofrido grandes baixas nos últimos anos em confrontos com grupos jihadistas. Entre os mais grave, em dezembro de 2016 morreram 12 soldados em Nassoumbou (norte), em março de 2018 morreram oito no ataque contra o estado-maior geral dos exércitos em Ouagadougou e em dezembro de 2019 morreram dez em Hallalé (norte).

O ataque mais mortífero aconteceu em 19 de agosto de 2019, quando um ataque jihadista a uma base militar em Koutougou (norte), resultou na morte de 24 soldados.

O Burkina Fase atravessa uma campanha eleitoral para as eleições presidenciais e legislativas de 22 de novembro, que tem vários candidatos, incluindo o atual presidente Roch Marc Christian Kaboré, e todos suspenderam as suas campanha por dois dias.