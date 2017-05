Estado Islâmico reivindica atentado contra a NATO em Cabul

Lusa 03 Mai, 2017, 10:39 | Mundo

"Uma fonte de segurança disse à agência Amaq - órgão de propaganda do EI - que um mártir do Estado Islâmico detonou o seu veículo bomba contra um grupo de forças norte-americanas junto à embaixada dos Estados Unidos em Cabul", fez saber o Estado Islâmico. A autenticidade da informação não pôde ser confirmada.

De acordo com a fonte, "pelo menos oito soldados norte-americanos morreram na sequência da explosão e outros ficaram feridos", além do autor do atentado. O número de feridos não foi especificado.

O porta-voz da polícia afegã em Cabul, Basir Mujahid, indicou à agência espanhola Efe que a explosão se deu às 07:45 locais (04:15 em Lisboa), no Distrito Policial 9, no centro da capital do país, à passagem de um comboio da NATO e "perto da embaixada dos Estados Unidos".

Um porta-voz da missão da NATO no Afeganistão, William K. Salvin, fez saber através de um comunicado breve que um comboio da Aliança Atlântica foi atacado por um suicida carregado com explosivos e que da ação resultaram feridos três efetivos aliados.

A Amaq indicou, em contrapartida, que vários membros das forças de segurança afegãs morreram no ataque e um número indeterminado de pessoas ficaram feridas, assim como foram destruídos dois blindados norte-americanos.

Num outro ataque no mês passado na zona de maior segurança de Cabul, cinco civis morreram e outras três pessoas ficaram feridas quando um suicida a pé detonou os explosivos que transportava contra um veículo de funcionários do Governo afegão no exterior do palácio presidencial.