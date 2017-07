Estado Islâmico reivindica atentado contra embaixada iraquiana em Cabul

RTP 31 Jul, 2017, 10:30 / atualizado em 31 Jul, 2017, 10:44 | Mundo

“Um kamikaze fez-se explodir à entrada da embaixada iraquiana e dois assaltantes tentaram entrar no complexo de edifícios”, declarou uma fonte de segurança à agência France Presse, sob anonimato.



Ouviram-se várias explosões, seguidas de troca de tiros e detonações de granadas. Os civis estão a ser retirados da zona, enquanto as forças especiais lutam contra os atacantes. O ministro do Interior confirmou a existência de explosões, sem confirmar o alvo do ataque.





As primeiras explosões ocorreram perto das 11h00, hora local e foram ouvidas pelos moradores: pelo menos quatro explosões e uma troca de tiros. Uma coluna de fumo negro ergue-se da zona da embaixada, refere a AFP.



A BBC aponta que este ataque acontece duas semanas depois de um evento na embaixada do Iraque celebrar a derrota do Estado Islâmico na cidade iraquiana de Mossul.



Por outro lado, a agência EFE refere que se registaram várias explosões e disparos de armas de fogo perto da zona onde se situa a embaixada iraquiana, no centro de Cabul.



Segundo fontes policiais, um outro ataque ocorre junto a uma esquadra onde há ainda troca de tiros entre as forças de segurança e os atacantes.



"Ainda estamos a reunir informações", disse a mesma fonte à agência de notícias espanhola.

Algumas testemunhas disseram à EFE que primeiro se registou uma explosão isolada e um pouco mais tarde ocorreram, sucessivamente, três fortes detonações.



A embaixada do Iraque e o posto da polícia ficam perto do edifício onde funcionou o Ministério do Interior afegão e que atualmente alberga funcionários do governo e membros das Nações Unidas.



Há uma semana, 35 pessoas morreram num atentado suicida reivindicado pelos taliban.



A 31 de maio, a explosão de uma bomba no centro da cidade afegã matou mais de 150 pessoas, o ataque mais mortífero no país desde que as forças apoiadas pelos EUA expulsaram os taliban do poder em 2001.