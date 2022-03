Estado Islâmico reivindica atentado de sexta-feira no Paquistão

A filial do EI na região, conhecida como Estado Islâmico na província de Khorasan, e com sede no Afeganistão, reivindicou o ataque numa declaração traduzida pelo grupo de informações SITE e publicada na Amaq, agência de notícias do grupo.

O comunicado publicou uma fotografia do bombista suicida, que identificou como afegão.

"Os combatentes do Estado Islâmico estão constantemente a atacar os xiitas que vivem no Paquistão e no Afeganistão, apesar das intensas medidas de segurança adotadas pela milícia talibã e pela polícia paquistanesa para proteger os templos e centros xiitas", indicou na mesma nota.