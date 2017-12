Estado Islâmico reivindica atentado que fez pelo menos 40 mortos em Cabul

Graça Andrade Ramos - RTP28 Dez, 2017, 10:52 / atualizado em 28 Dez, 2017, 11:32 | Mundo

De acordo com a agência, que não avança outros dados para comprovar o que afirma, o grupo recorreu a três bombas seguidas de um ataque suicida.



A Amaq diz que o ataque do bombista, que envergava um colete de explosivos, atingiu os escritórios da agência noticiosa Vozes Afegãs, que tem ligações ao xiismo e se situa na mesma área do centro cultural, numa zona maioritariamente xiita da capital afegã.O grupo Estado islâmico segue uma interpretação extremada do Islão sunita, inimiga do xiismo, tal como os Taliban, que negaram entretanto qualquer ligação ao atentado.



O porta-voz do Presidente Ashraf Ghani denunciou um crime "imperdoável" contra a humanidade e prometeu destruir os grupos terroristas.



A maioria das vítimas são estudantes que assistiam a uma conferência e painel de debate no centro social cultural Tabian, sobre o 38º aniversário da invasão soviética do Afeganistão.



Photo: Suicide attack on Ava press office in Kabul. pic.twitter.com/8ttHnk2e49 — Wais Barakzai (@WaisBarakzai) 28 de dezembro de 2017



Grupo "Estado Islâmico" cresce no Afeganistão

Este foi mais um numa série de ataques a agências de comunicação em Cabul. No mês passado o alvo foi uma estação de televisão privada.

A uma explosão inicial à entrada do complexo seguiu-se pelo menos outra, afirmou à agência Reuters um repórter no local. Sayed Annas Hussaini confirmou uma morte e dois feridos entre os jornalistas que assistiam à conferência.Testemunhas afirmam que muitas pessoas foram apanhadas na rua por duas novas explosões quando fugiam do complexo após a primeira detonação.Imagens captadas por fotógrafos e televisões mostram os pavimentos do rés-do-chão do centro Tabian cobertos de sangue e de destroços. O edifício ficou seriamente danificado, comprovam ainda imagens enviadas por testemunhas para as redações e publicadas nas redes sociais.As janelas do segundo andar da Vozes Afegãs ficaram estilhaçadas.Pelo menos 35 corpos deram entrada no hospital de Istiqlal, declarou o vice-ministro da Saúde, Feda Mohammad Paikan. As imagens captadas pelas televisões mostram que muitas das vítimas ficaram gravemente queimadas.O porta-voz do ministério do Interior do Afeganistão, Nasrat Rahimi, disse que morreram pelo menos 40 pessoas no ataque e que cerca de 30 ficaram feridas.As forças afegãs têm conseguido, com o forte apoio de ataques aéreos norte-americanos, manter os grupos Taliban afastados das maiores áreas urbanas, impedindo-os de se estabelecer em vilas e cidades.Mas os ataques nas maiores cidades afegãs têm sido uma constante, com os militantes a procurarem novas formas de enfraquecer a confiança na segurança.O grupo Estado Islâmico, que se opõe tanto ao Governo apoiado pelo Ocidente como aos Taliban, tem reivindicado uma intervenção cada vez maior nestes atentados, sobretudo depois da derrota recente sofrida na Síria."Este ataque horroroso sublinha os perigos que os civis afegãos enfrentam", afirmou a Amnistia Internacional num comunicado emitido pelo seu diretor para a Asia do sul, Biraj Patnaik. "Num dos mais mostíferos anos registados, os jornalistas e outros civis continuam a ser implacavelmente um alvo dos grupos armados", acrescentou.O Afeganistão é um dos países mais perigosos do mundo para os trabalhadores dos media, de acordo com um relatório do grupo Repórteres sem Fronteiras. Em 2017 tinham já morrido dois jornalistas e cinco assistentes.