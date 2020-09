Estado Islâmico reivindica homicídio de oito pessoas no Níger em agosto

A publicação, autenticada por múltiplas fontes, incluindo o organismo americano SITE, relata um "ataque relâmpago", na região de Kouré, que resultou na morte de seis "cruzados" franceses e dois "apóstatas" nigerinos.

Pelo menos oito pessoas, seis turistas franceses e dois cidadãos nigerinos, foram assassinadas a tiro a 09 de agosto no Níger por um grupo de desconhecidos na região de Kouré, no sudoeste do Níger, anunciaram fontes de segurança.

"São oito mortos: dois nigerinos, um guia turístico e um motorista, os outros seis são franceses. Estamos a gerir a situação, vamos dar mais informações depois", disse, na altura, o governador de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, à agência noticiosa France-Presse (AFP).

Os atacantes, que se deslocavam em motas, abriram fogo contra os turistas franceses, o que causou também a morte do guia turístico e do motorista, e queimaram ainda o veículo em que viajavam os cidadãos franceses.

"A maior parte das vítimas foi abatida a tiro e uma mulher, que conseguiu escapar, foi apanhada e degolada. No local, foi encontrado um carregador [de armas de fogo] sem cartuchos. Não sabemos a identidade dos atacantes, mas vieram de mota pelo mato e esperaram a chegada dos turistas. O veículo alugado pelos turistas pertence à organização não-governamental Acted", disse à AFP fonte próxima dos serviços ambientais.

O exército francês forneceu um apoio às forças nigerinas após a morte destas pessoas, anunciou o Estado-Maior em Paris.

"A força `Barkhane` forneceu apoio a pedido das autoridades nigerinas", declarou um porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas, sem mais detalhes.

A França intervém atualmente no Mali no âmbito da operação `Barkhane`, com a participação dos exércitos estónio e britânico e forças governamentais locais, contra grupos armados salafistas `jihadistas` em toda a região do Sahel.