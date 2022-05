Estados da União vão cortar 90% do petróleo russo até ao final do ano

EPA

Os 27 Estados Membros da União Europeia alcançaram um acordo para banir 90 por cento das importações de petróleo russo até ao final do ano. Numa primeira fase só é cortado o abastecimento por via marítima.

O sexto pacote de sanções à Rússia ainda não está fechado, mas representa, por fim, um entendimento entre os Estados.



Para haver acordo, foi preciso criar uma exceção temporária - ainda sem prazo definido - que permite que a Hungria, a Chéquia e a Eslováquia mantenham as importações de petróleo russo que chega por oleoduto.



A Comissão Europeia vai agora analisar o tempo e o investimento necessário de que estes países necessitam para reformularem as infra estruturas de transporte e as refinarias que lhes permitam receber petróleo de outras origens.



As negociações retomam na manhã desta terça-feira.



No último dia da cimeira, os líderes dos 27 discutem questões relacionadas com a defesa, a energia e a segurança alimentar, depois de ontem o conflito na Ucrânia ter dominado a reunião.