Estados Ibero-americanos debatem competências para o século XXI em Cascais

Lusa10 Dez, 2018, 17:24 | Mundo

"Hoje em dia, as competências mais importantes não é apenas do conhecimento, mas a própria diversidade cultural e relacional com os outros e a capacidade de integrarmos conhecimentos diferentes. Tudo isto são competências fundamentais. Esta aproximação vai favorecer esse debate sobre o que são as competências para o século XXI", explicou a diretora do escritório em Lisboa da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura, Ana Paula Laborinho.

No Seminário Técnico "Competências e Capacidades para o século XXI na Ibero-América", uma iniciativa da OEI e do Ministério da Educação de Portugal, "pretende-se partilhar e conhecer melhor o que vários países do espaço ibero-americano estão já a implementar", também competências digitais e matemáticas, sociais e cívicas e expressão cultural.

Com abertura pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e pelo secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero, o seminário contará com a presença de peritos em Educação da Argentina, Espanha, Peru, Portugal e República Dominicana.

"O seminário terá duas conferências inaugurais, uma de um especialista de língua espanhola e outro de língua portuguesa, que é o professor Oliveira Martins. Vamos ter vários países a tentar debater o que são estas competências e de que maneira as podemos atingir em conjunto, no espaço ibero-americano", sublinhou Ana Paula Laborinho,

Este seminário inscreve-se nas linhas de ação do Programa Orçamento 2019-2020, aprovado na 77.ª Reunião do Conselho Diretivo da OEI, realizada a 27 de setembro de 2018, na cidade de La Antigua, na Guatemala.

A ação da OEI na área da Educação basear-se-á "num programa orientado para o desenvolvimento, definição e fortalecimento das competências e capacidades", o qual está "estruturado em três linhas de trabalho: Fortalecimento da capacidade docente, Análise e gestão do conhecimento sobre as competências para o século XXI na Ibero-América e Competências Digitais.

A OEI é uma organização intergovernamental, com sede em Madrid, fundada em 1949, com o objetivo de promover a cooperação ibero-americana na Educação, Ciência e Cultura.

Atualmente, a OEI é formada por 23 Estados, entre os quais Portugal, membro de pleno direito desde 2001.