Estados membros da UE voltam a analisar a evolução da pandemia

O aumento do preço da energia, em especial no mercado grossista é um dos temas em discussão na última cimeira de chefes de Estado e de Governo do ano. Mas a questão pandémica provocada pelas novas variantes da Covid-19 continuam a ser um dos focos de preocupação.