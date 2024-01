Estados Unidos acusam Rússia de usar mísseis norte-coreanos

"As nossas informações indicam que a Coreia do Norte forneceu recentemente à Rússia sistemas de lançamento de mísseis balísticos e vários mísseis balísticos", afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

Alguns destes sistemas e mísseis, detalhou, foram posteriormente utilizados, em 30 de dezembro e em 02 de janeiro, em ataques russos contra a Ucrânia.