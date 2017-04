Estados Unidos afirmam que Irão está a cumprir acordo nuclear

Lusa 19 Abr, 2017, 07:26 / atualizado em 19 Abr, 2017, 08:40 | Mundo

Na notificação enviada ao presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, pelo secretário de Estado Rex Tillerson, a administração Trump informa que as sanções ao país foram aliviadas em troca de reduções no programa nuclear iraniano.

Tillerson advertiu o Congresso de que Trump está a fazer uma revisão do acordo assinado com Teerão.

"O Irão continua a ser um dos principais patrocinadores de terrorismo, através de muitas plataformas e métodos", escreveu Tillerson, acrescentando que a revisão do acordo vai avaliar se "é vital para os interesses da segurança dos Estados Unidos".

A certificação do cumprimento do Irão, que deve ser enviada ao Congresso a cada 90 dias, é a primeira emitida pela administração de Trump. Acordo remonta a julho de 2015

Enquanto candidato às presidenciais, Trump mostrou-se muito crítico do acordo, mas deu opiniões contraditórias sobre se devia ser cancelado ou modificado.

Apesar do alívio das sanções, o Irão permanece na lista do Departamento de Estado de patrocinadores de terrorismo pelo apoio a grupos anti-israelitas e continua a ser alvo de sanções não-nucleares, incluindo por violações dos de direitos humanos e pela aliança com o regime do Presidente sírio Bashar al-Assad.

O acordo nuclear foi assinado em julho de 2015, após 18 meses de negociações lideradas pelo antigo secretário de Estado John Kerry e diplomatas dos outros quatro membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Reino Unido, China, França e Rússia - e da Alemanha.

Ao abrigo dos termos do acordo, o Irão concordou reduzir o programa nuclear, em troca de milhares de milhões de dólares em alívio das sanções económicas internacionais.