Estados Unidos aplicam sanções a dois altos dirigentes do Hezbollah libanês

"Hoje, aplicamos sanções a dois dirigentes do Hezbollah e estamos a expor ainda mais as atividades do grupo terrorista e a interromper as suas redes operacionais", disse o secretário de Estado norte-americano, Michael Pompeo, numa mensagem na rede social Twitter.

Os altos funcionários do Hezbollah libanês são Nabil Qaouk e Hassan al-Bagdadi, ambos membros do Conselho Central, responsável pela eleição dos principais líderes do movimento.

Qaouk serviu como comandante militar do Hezbollah no sul do Líbano entre 1995 e 2010.

A Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, tem intensificado as sanções contra o movimento apoiado pelo Irão, bem como a responsáveis e instituições ligadas ao Hezbollah, para níveis sem precedentes, visando deputados e aliados do grupo.

Os Estados Unidos consideram o Hezbollah, um movimento armado e que mantém um domínio político e militar no Líbano, como uma organização terrorista.

Em setembro, o Departamento do Tesouro norte-americano sancionou também dois antigos ministros, incluindo o ex-responsável pela pasta das Finanças, bem como o embaixador do Irão no Iraque -- membro da Quds Force, uma unidade de elite do Corpo da Guarda Revolucionária do Irão (IRGC), que controla as operações militares no estrangeiro.

Trata-se de Iraj Masjedi, que assumiu a ala política da pasta do Irão no Iraque, após o líder da Força Quds, o general Qassem Soleimani, ter sido morto num ataque militar dos Estados Unidos em janeiro deste ano.

Pompeo alegou que Masjedi dirigiu as atividades do Hezbollah durante vários anos, em que "ameaçou a estabilidade do Iraque".