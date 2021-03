Estados Unidos apresentarão metas de redução de emissões de carbono em abril

Durante uma visita a Paris, e numa conferência de imprensa conjunta com o ministro da Economia francês, Bruno Le Marie, Kerry anunciou que a contribuição nacional dos EUA para a redução de gases de efeito de estufa será apresentada na cimeira, que decorrerá em Washington em 22 de abril, o Dia da Terra.

O acordo de Paris - do qual o ex-Presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos, mas para o qual o novo Presidente, Joe Biden, decidiu regressar -- permite aos estados signatários definirem as suas próprias metas de redução de emissões de carbono, mas exige que revejam regularmente os seus compromissos, de forma a limitar o aquecimento global a mais dois graus Celsius em comparação com o período da era pré-industrial.

Sob o mandato de Donald Trump, a maior economia do mundo desistiu de formular objetivos, pelo que o anúncio de metas do Governo de Biden é aguardado com expectativa, com os Estados Unidos a ser o segundo maior emissor de CO2, depois da China.

Essas metas são ainda mais relevantes depois de a ONU ter alertado para o facto de apenas 75 países, incluindo membros da União Europeia, dos cerca de 200 signatários do acordo terem apresentado os seus compromissos.

"Os emissores mais importantes devem apresentar metas de redução de emissões muito mais ambiciosas para 2030, nas suas contribuições nacionais", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Questionado sobre os compromissos climáticos da China, considerados insuficientes por alguns especialistas, John Kerry absteve-se de criticar o principal poluidor do mundo, que prometeu atingir a neutralidade de carbono em 2060.

"Não se trata apenas da China. Não estamos a tentar apontar o dedo a uma nação. Estamos a dizer que todos os países que emitem gases de efeito de estufa devem ser mais ambiciosos", explicou Kerry.

"Nenhum país sozinho pode dizer a diferença. Mesmo se a China tivesse emissões zero amanhã, ainda teríamos um problema", acrescentou o enviado climático dos EUA, comprometendo-se a trabalhar com vários países para atingir as metas propostas.

O ministro Bruno Le Maire concordou que é "importante não culpar este ou aquele país", explicando que é importante que cada um dê o contributo mais eficiente possível.

Le Maire anunciou a criação de dois grupos de trabalho conjuntos com os Estados Unidos, um sobre taxonomia de finanças verdes, com o objetivo de "harmonizar as regras" dos dois lados do Atlântico, outro sobre o imposto de carbono na fronteira europeia.