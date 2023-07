Estados Unidos aprovam resolução a afirmar que Israel não é racista

O documento, com 412 votos a favor e nove contra, todos de democratas da ala progressista do partido, estipula que os EUA "sempre darão apoio fervoroso e incondicional" a Israel.

A votação ocorre dias depois da legisladora democrata Pramila Jayapal ter chamado Israel de "Estado racista". Os comentários, feitos a manifestantes pró-palestinianos no fim de semana, geraram reações de membros do próprio partido e do lado republicano.

"Chamar racista a Israel, formado em resultado do racismo, do antissemitismo e do ódio, é repugnante", afirmou o congressista republicano Michael McCaul, num discurso proferido antes da votação da resolução.

Entre o grupo de congressistas que votaram contra estavam Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Alexandria Ocasio-Cortez, que também enfrentaram críticas dentro do partido por criticar Israel e o governo israelita.

Jayapal relativizou as declarações no domingo, depois de cerca de 50 legisladores terem escrito uma carta a condenar os comentários. No entanto, sublinhou que considera que o atual Governo israelita tem adotado políticas "discriminatórias e racistas".

A votação da resolução na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso norte-americano) realizou-se quando o presidente de Israel, Isaac Herzog, efetua uma visita a Washington, estando prevista uma intervenção, esta quarta-feira, perante o Congresso.

As relações entre os EUA e Israel estão a atravessar uma das piores crises desde que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, regressou ao poder, em dezembro, apoiado por parceiros ultraortodoxos e de extrema-direita, com o governo "mais extremista da história de Israel", nas palavras do presidente dos EUA, Joe Biden, em julho passado.

A administração norte-americana não escondeu, nos últimos meses, as preocupações com a reforma judicial em Israel, vista como uma ameaça à democracia, bem como com a espiral de violência contra os palestinianos e a expansão dos colonatos na Cisjordânia ocupada.