Estados Unidos avisam sobre possível ofensiva turca contra curdos na Síria

A vice-secretária de Estado para o Médio Oriente, Barbara Leaf, reafirmou, durante uma audiência no Congresso, a "profunda preocupação" do seu Governo relativamente às ameaças do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, contra combatentes curdos na Síria.

"Aumentamos os nossos contactos diplomáticos para tentar impedir essa situação. Estamos incansavelmente a pressionar o Governo turco para que desista dessa atitude imprudente", explicou Leaf.

Questionada sobre se Ancara desistiria graças a esses esforços norte-americanos, a funcionária do Departamento de Estado respondeu que não poderia dar garantias.

O chefe de Estado turco ameaçou várias vezes, desde o final de maio, realizar uma nova operação militar contra duas localidades no norte da Síria, visando combatentes curdos que descreveu como "terroristas".

Entre os alvos da Turquia estão as Unidades de Proteção do Povo (YPG), que foram apoiadas pelos Estados Unidos e pela coligação internacional contra o grupo `jihadista` Estado Islâmico (EI).

Washington tem multiplicado os alertas contra essa ofensiva turca, que teme possa desestabilizar a região e comprometer a luta contra os `jihadistas`.

Este impasse ilustra bem as tensões entre os Estados Unidos e a Turquia, embora ambos aliados na NATO, num momento em que Ancara se opõe à adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica.