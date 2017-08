Estados Unidos cancelam programa migratório para crianças da América Central

Lusa 16 Ago, 2017, 07:40 | Mundo

"Por indicação do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, encontra-se encerrada desde hoje [terça-feira] admissão condicional do Programa de Processamento de Refugiados para Menores da América Central [CAM, na sigla em inglês]", refere um comunicado da representação diplomática.

Segundo a embaixada, ao abrigo deste programa, os menores de idade com familiares com "estatuto legal" nos Estados Unidos e que eram rejeitados como refugiados "eram considerados automaticamente para uma autorização de admissão condicional por um período não superior a dois anos". Mais de três mil menores beneficiaram do programa de "admissão condicional".

A embaixada dos Estados Unidos explicou que o encerramento "dessa parte do programa CAM" se deveu a uma ordem executiva emitida pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, em 25 de janeiro, indicando que "as admissões condicionais deixaram de ser tramitadas desde fevereiro".

O programa "foi criado como uma alternativa humanitária para menores em situação de risco que podiam reunir-se com os familiares nos Estados Unidos".

Durante três anos ofereceu uma "via de migração segura a 3.030 jovens do Triângulo do Norte da América Central [El Salvador, Guatemala e Honduras]", entre os quais 2.447 salvadorenhos, acrescentou a embaixada dos Estados Unidos em El Salvador.

No ano passado, aproximadamente 100.000 crianças saíram dos países do Triângulo do Norte da América Central, para fugir à violência e à pobreza, empreendendo a perigosa viagem até aos Estados Unidos.

Dados relativos às detenções do início do ano indicam que o número poderá superar os 150.000 em 2017.

Segundo dados oficiais, cerca de metade destas crianças viajam sozinhas, muitas guiadas por `coyotes` ou traficantes de pessoas e expostas à insegurança.

As autoridades mexicanas devolveram mais de 30.000 crianças aos países do Triângulo do Norte em 2016.